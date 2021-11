Marcelo fala esta noite após Conselho de Estado aprovar dissolução do Parlamento

Ontem, o Conselho de Estado "deu parecer favorável" à proposta do Presidente da República de dissolução da Assembleia da República e a consequente convocação de eleições antecipadas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala ao país esta quinta-feira, às 20h, sobre a dissolução do parlamento e a data das eleições legislativas antecipadas, após ter ouvido os partidos e o Conselho de Estado.

A comunicação do Presidente da República ao país às 20h, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, consta de uma adenda à sua agenda divulgada esta quarta-feira à noite.

Ontem, o Conselho de Estado "deu parecer favorável à proposta de sua excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", segundo o comunicado distribuído no final da reunião.

Carta aberta a Marcelo pede tempo para reorganizar partidos Mais de uma centena de personalidades, a maioria de centro-direita, divulgou hoje uma carta aberta ao Presidente da República pedindo que a data das eleições tenha em conta os processos eleitorais internos de vários partidos.

Dos partidos representados no Conselho de Estado, apenas PCP e BE tinham manifestado publicamente discordância em relação à opção de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas na sequência do chumbo do Orçamento para 2022 na generalidade.

A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República começou cerca das 17h15 e terminou pelas 20h30, no Palácio da Cidadela de Cascais, no distrito de Lisboa.

