Presidente português vai participar na festa dos 65 anos de João Lourenço, o homólogo angolano.

Marcelo em Luanda para visita de Estado durante quatro dias

Presidente português vai participar na festa dos 65 anos de João Lourenço, o homólogo angolano.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a Luanda para uma visita de Estado de quatro dias que começa oficialmente na quarta-feira, dividida entre a capital angolana e as províncias de Benguela e Huíla.

Marcelo Rebelo de Sousa viajou desde Lisboa num Falcon da Força Aérea Portuguesa, que aterrou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro pelas 16:50, após escalas em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe.

À chegada, o chefe de Estado foi recebido na pista do aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, e pelo governador da província de Luanda, Sérgio Luther Rescova, com alas militares de cortesia.

O Presidente português chegou hoje à capital angolana para estar presente no aniversário do Presidente de Angola, João Lourenço, que completa 65 anos.

O programa da sua visita de Estado começa na quarta-feira de manhã, com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto e um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, onde haverá igualmente conversações ministeriais, seguido de uma conferência de imprensa conjunta.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.