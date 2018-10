Presidente da República considerou "tranquilizador" que, mesmo perante condições desfavoráveis como a forte intensidade do vento, a capacidade de resposta tenha excedido as expectativas.

Marcelo elogia combate ao incêndio em Sintra

Presidente da República considerou "tranquilizador" que, mesmo perante condições desfavoráveis como a forte intensidade do vento, a capacidade de resposta tenha excedido as expectativas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje a resposta ao incêndio que afetou Sintra e Cascais, considerando “tranquilizador” que, mesmo com as condições desfavoráveis, o combate tenha superado todas as expectativas.

À chegada para as festas de Almoçageme, concelho de Sintra, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues

“É tranquilizador ver, para um fogo com aquela velocidade, com as condições muito desfavoráveis, como a resposta superou todas as expectativas. E isso deve ser sublinhado e elogiado hoje”, enalteceu.

O Presidente da República recordou que durante a madrugada acompanhou a situação, “de forma a não prejudicar os operacionais”, tendo estado na Câmara Municipal de Sintra e depois num aldeamento na Malveira, Guincho.

“Pude verificar a forma como autarcas, populações, incluindo até muitos estrangeiros, e sobretudo os operacionais, foram excecionais, em tudo. Na capacidade de resposta, os operacionais e as autarquias, e as populações e turistas, no civismo com que aceitaram e efetuaram a evacuação de casas ou, por exemplo, do parque de campismo, em tempo verdadeiramente recorde”, destacou.





Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.