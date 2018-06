Marcelo diz que Portugal prefere paciência dos acordos à volúpia das roturas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sinalizou hoje, no Dia de Portugal, que o país prefere a "paciência dos acordos, mesmo se difíceis", à "volúpia das roturas, mesmo se tentadoras".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sinalizou hoje, no Dia de Portugal, que o país prefere a "paciência dos acordos, mesmo se difíceis", à "volúpia das roturas, mesmo se tentadoras".

Numa intervenção curta, de cerca de cinco minutos, o chefe de Estado elogiou a diáspora portuguesa e o "abraço" que Portugal dá "a quem chega, migrantes ou refugiados", e a cultura de "pontes, diálogos, entendimentos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), passa revista às tropas em parada durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas Foto: Lusa

"Preferimos a paciência dos acordos, mesmo se difíceis, à volúpia das roturas, mesmo se tentadoras. O multilateralismo realista ao unilateralismo revivalista", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, falando em Ponta Delgada, nos Açores, nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Presidente das comemorações quer que Portugal reassuma papel de "rampa de saída"

O presidente das comemorações do 10 de Junho, Onésimo Teotónio de Almeida, disse, no seu discurso, que Portugal, que abriu rotas em todo o planeta, pode “reassumir o papel de rampa de saída, de ponte sobre o Atlântico”.

“Lá de fora sentimos com afago todo este interesse por Portugal e pelos Açores, em particular, e bem gostaríamos que ele fosse mais do que apenas uma descoberta do país como paraíso de férias e aposentação. Queremos o reconhecimento de um Portugal que abriu rotas para as mais diversas partes do planeta e agora bem poderá reassumir esse seu papel de rampa de saída, de ponte sobre o Atlântico”, declarou.

O professor catedrático da Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América, que falava em Ponta Delgada na cerimónia comemorativa do 10 de Junho, afirmou que Portugal é um “país moderno e aberto” alheio aos conflitos que decorrem em outras geografias do globo, que se pode “constituir como esse espaço privilegiado”.

Este ano coube aos Açores, mais concretamente a Ponta Delgada, receber a primeira parte das comemorações, viajando depois o Presidente da República e o chefe do executivo para os Estados Unidos, país onde vivem cerca de 1,4 milhões de portugueses e lusodescendentes, estimando-se que 70% sejam de origem açoriana.

A tradicional Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal contou com a participação de mais de mil militares dos três ramos das Forças Armadas.

Ausentes desta cerimónia estiveram os líderes partidários, à exceção do presidente do PS, o açoriano Carlos César.

O presidente do PSD, Rui Rio, está na Guiné-Bissau, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, em Paris (França), a coordenadora do BE, Catarina Martins, em Lisboa, e o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, no Alentejo.