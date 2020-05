"Estamos aqui a correr uma maratona", afirmou o Presidente da República numa visita à Torre de Belém, no dia em que reabriram monumentos e museus.

Marcelo considera que povo português foi "excecional"

Bruno Amaral de Carvalho "Estamos aqui a correr uma maratona", afirmou o Presidente da República numa visita à Torre de Belém, no dia em que reabriram monumentos e museus.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o povo português comportou-se de forma “excecional” na maneira como lidou com a crise sanitária provocada pelo combate à pandemia de covid-19.



“Uma primeira parte da maratona é de saúde, haverá uma segunda parte económica e social. Na primeira parte da maratona ganhámos os primeiros cinco quilómetros", considerou o chefe de Estado diante da Torre de Belém, em Lisboa.

Para Marcelo, as famílias sentem-se seguras com este "primeiro passo inicial" de desconfinamento. Agora, é preciso que "não deixem de ir entrando aos poucos" nos estabelecimentos que recomeçaram, esta segunda-feira, a reabrir.

Sobre as eleições presidenciais do próximo ano, Marcelo desvalorizou dizendo que isso “não é neste momento uma preocupação dos portugueses” e focou as suas respostas aos jornalistas na questão económica. Destacou a necessidade de normalizar os “layoffs pendentes” e a aceleração do reembolso dos impostos. A “ideia é dar liquidez às famílias e às empresas” e recordou que, dentro de um mês, o Conselho Europeu vai decidir sobre o mecanismo de ajuda aos Estados-membros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.