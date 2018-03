Marcelo apoia Governo na chamada do embaixador na Rússia a Lisboa

"É uma decisão forte e um sinal claro", sublinha o Presidente da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apoia o Governo português na decisão de chamar a Lisboa o embaixador na Rússia, considerando que se trata de "uma decisão forte e um sinal claro".

"A chamada do embaixador em Moscovo para consultas em Lisboa significa que, num período mais ou menos curto, mais ou menos longo, a presença do mais alto representante diplomático num país deixa de existir a esse nível. É uma forma muito clara de sinal ou de aviso. É uma decisão forte por parte do Estado português", acentuou.

A decisão do Governo português enquadra-se no contexto das medidas que os países aliados do Reino Unido, entre os quais 16 da União Europeia, estão a adotar por causa do caso da tentativa de assassínio do ex-espião Skripal e da sua filha, situação em que o Governo britânico acusa as autoridades russas de envolvimento.

Mais de uma centena de diplomatas russos foram já expulsos de diversos países à escala mundial. A Rússia continua a defender a sua inocência e prometeu medidas de resposta a estas expulsões.



