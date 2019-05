O agente que se demitiu do maior sindicato da PSP por denunciar que existe racismo entre a polícia afirmou ao Contacto que tem recebido muitas mensagens de solidariedade e confronta aqueles que exigiram a sua demissão de vice-presidente da ASPP, sindicato em que esteve durante 30 anos.

Portugal 3 min.

Manuel Morais. "Ninguém se atreve a dizer-me pela frente aquilo que dizem atrás da cobardia do ecrã"

O agente que se demitiu do maior sindicato da PSP por denunciar que existe racismo entre a polícia afirmou ao Contacto que tem recebido muitas mensagens de solidariedade e confronta aqueles que exigiram a sua demissão de vice-presidente da ASPP, sindicato em que esteve durante 30 anos.

Manuel Morais, o vice-presidente da Associação Sindical dos Profissionais da PSP (ASPP) que apresentou demissão na segunda-feira depois de denunciar num trabalho universitário, e depois numa reportagem televisiva, que existe racismo na PSP, afirmou ao Contacto que nos últimos dias tem recebido “milhares de demonstrações de solidariedade”.





O agente do Corpo de Intervenção da PSP, integrava a direção da ASPP, o maior sindicato da PSP, há 30 anos, e na SIC admitiu que há racismo e xenofobia no seio das forças de segurança. As declarações foram alvo de fortes críticas e surgiu uma petição para demitir o dirigente sindical que acabou por tomar sozinho a decisão.





A polémica em redor de Manuel Morais começou em maio do ano passado, depois de o sindicalista ter apresentado a tese de mestrado, em que fazia referências explícitas à existência de racismo na PSP. Vários colegas de direção, e associados da ASPP, terão na altura exigido sua a saída.





O próprio presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, lamentou à comunicação social as polémicas declarações por abrirem divisões dentro do sindicato depois de reconhecer que estava “muito difícil não ceder” à pressão dos associados. “Apesar de terem sido a título pessoal, geraram uma enorme onda de contestação de muitos sócios que entendem que a opinião dele não representa os polícias”, acrescentou.





Mas Manuel Morais entende que Paulo Morais “não condenou as declarações”. Foi uma resposta à “celeuma gerada dentro da organização” e devem-se ao “contexto” numa sociedade em que “contam mais os números do que as pessoas”. O agente do Corpo de Intervenção admite que não é fácil abandonar uma organização onde esteve tantos anos. “O Paulo continua a ser meu amigo. Temos trilhado um caminho juntos mas sou um cidadão livre de dizer o que penso”.





A seguir às declarações públicas e à demissão da direção da ASPP, recebeu “muitas mensagens de amigos de infância e de camaradas”. Manuel Morais afirma que é importante. “Mostra que não estou sozinho mas até sozinho havia de resistir”. Para o agente, licenciado em antropologia, o racismo não faz sentido, “é um preconceito que pode perturbar o raciocínio”. “Luto para que se desconstrua o preconceito”, sublinhou.





Ao Contacto, o agente defende que a solução passa pela polícia de proximidade mas que “há falta de polícias e está a fazer gestão de efetivos, do pouco que se tem”. De acordo com Manuel Morais, “é uma polícia reativa que vai apagar fogos, não há polícia preventiva”. Para combater o racismo, entende que “deve haver programas que resolvam o problema” nos diferentes estabelecimentos de ensino que formam polícias. Questionado sobre haver muitos agentes que vêm de zonas do país com fraca imigração e que acabam em concelhos com grande diversidade, recordou que na sua terra, em Melgaço, só havia um negro. “O humanismo não tem a ver só com a experiência de vida mas também com a aprendizagem”, destacou.





Em entrevista à SIC, garantiu que não podia respeitar elementos da polícia que têm "Hitler e Salazar como exemplos".





Até ao momento não foi confrontado por nenhum agente que fosse crítico com as suas declarações. “O meu carácter não permite que muitos verbalizem o preconceito. Ninguém se atreve a dizer-me pela frente aquilo que dizem atrás da cobardia do ecrã. Vou lutar até ao meu último sopro de vida para defender os meus ideais, uma sociedade melhor e uma polícia melhor”.





Bruno Amaral de Carvalho





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.