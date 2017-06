Os sonhos da juventude ficam sempre aquém da realidade. Mas identifica-se com uma geração que viveu um momento particular em que tudo parecia possível. Não conquistaram o céu de assalto mas mudaram a história. Depois de ter recebido o Prémio Camões a 8 de junho, Manuel Alegre continua a pensar que Teixeira de Pascoaes tinha razão quando afirmava que era dever da poesia construir um novo mundo.

Há alguma forma de leitura poética do mundo que seja diferente? Faz hoje algum sentido uma leitura poética do mundo?

Cada um tem a sua leitura poética do mundo, a minha parte de Portugal. Não é uma leitura fechada, mas parte da minha própria vida. Uma existência que foram várias vidas: da guerra, cadeia e exílio. O exílio político deu-me uma outra visão sobre a raiz. Abriu-me também a uma outra visão sobre o mundo e Portugal. Quando se está longe, perguntamo-nos o que é no fundo a pátria? São os livros e os poetas de que nós gostamos.



Foto: Rodrigo Cabrita

Havia uma ideia muito repetida, no tempo do Eça de Queiroz, que Portugal era um país de bons poetas e maus políticos. Corresponde a alguma coisa?

[Risos] Corresponde. Temos tido maiores poetas do que os políticos. A começar pelos nossos maiores: Camões e Pessoa. E outros, porque a nossa poesia não se esgota em Camões e Pessoa. Os nossos grandes políticos, uns tiveram momentos trágicos como o Infante D. Pedro na batalha de Alfarrobeira, que ainda hoje estamos a pagar por isso; o D. João I, que também morreu de morte macaca; o Marquês de Pombal, que mudou o país apesar dos momentos menos felizes que se conhecem. Depois houve grandes políticos com os seus momentos e circunstâncias: Afonso Costa teve um grande momento quando arrancou. Tivemos na resistência Álvaro Cunhal, que quer se queira quer não, é um grande político; Salazar também marcou a nossa história, por muito que isso nos custe, e a alguns de nós custou bastante. Depois do 25 de Abril, o maior animal político foi sem dúvida Mário Soares. No tempo presente, António Costa conseguiu fazer, com algumas ajudas, uma coisa que parecia impossível. Aquilo a que se chama “geringonça”, que foi dito de uma maneira depreciativa, mas ficou. Costa tem capacidade pessoal, grande capacidade negocial e de resolver as coisas caso a caso. Agora vamos ver.



Normalmente aponta-se uma grande diferença entre a poesia que constrói a sua própria realidade e uma política que se esgota na gestão da realidade dada...

A poesia é inconformista. A poesia é um contrapoder absoluto. É inconformista, mesmo no tempo atual. No tempo do fascismo era notório que a poesia tinha um papel fundamental no despertar das consciências e na transmissão das mensagens proibidas, com a linguagem própria da poesia e os seus códigos. Hoje poderá ter menos importância, mas neste tempo de pensamento único, de linguagem do economês e de perversão da linguagem, acho que a palavra poética volta a ter importância, uma importância libertadora. Mesmo que não seja tão lida, e isto parece um paradoxo, como no tempo da censura. Há hoje um domínio das estruturas e do poder financeiro que controlam o mundo, a política, o Estado e a arte, e que dão pouco espaço para a poesia. Mas isso também é uma oportunidade para a poesia, na medida em que a poesia não tem de ser política, nem panfletária, mas o dom maior da poesia é o seu inconformismo, a recusa da resignação e a capacidade de ser uma outra voz, uma voz que liberta, e, como dizia o [Teixeira] Pascoaes, cria um outro mundo.



Foto: Rodrigo Cabrita

Isso não implica que os poetas, como homens e mulheres, sejam bons e estejam do lado certo do mundo. Temos grandes poetas, como é o caso de Ezra Pound, que eram fascistas e colaboraram com os momentos mais negros do século passado.

Eu li o Ezra Pound todo. Até li várias biografias dele. Gosto mais dele como teórico da poesia do que propriamente como poeta. Embora tenha grandes poesias. Quis fazer uma história global que conseguisse globalizar uma história de fragmentos. Não sei se o conseguiu. Mas não creio que fosse tão má pessoa como isso. Era apenas um tipo que fez confusões entre o Thomas Jefferson e o Mussolini. Pagou essas confusões. Ouvindo testemunhos dos seus contemporâneos, outros poetas, e do próprio Hemingway, afirmam que ele pessoalmente não era má pessoa, foi apenas um tipo que se equivocou. Enganou-se sobre a Europa. Foi capaz de compreender muita coisa, não conseguiu fazer o mesmo sobre a métrica do Dante, embora conhecesse profundamente os seus textos e a poesia europeia, revelou-nos os provençais, por exemplo, mas confundiu as teorias do Mussolini com as de Jefferson, e isso deu asneira.



Vivemos uma época em que regressam e se multiplicam as leituras de poesia em espaços públicos, multiplicam-se tanto como as marcas de gin tonic. É um regresso à poesia ou é uma moda?

Há uma parte que é moda, outra certamente oportunismo, não sei se é uma necessidade. As câmaras municipais têm nisso algum papel. Descobriram o papel que podem ter os festivais de literatura e poesia para se valorizar, encontrarem e terem um olhar mais profundo sobre si próprias. No outro dia recebi o Prémio Guerra Junqueiro. Nunca tinha ido a Freixo de Espada a Cinta e achei notável o que eles fizeram. Há muita gente que participa nesses eventos. Torna-se possível ter acesso à poesia e a gente que a lê, que de outra maneira as pessoas não teriam. Há também a internet, eu trabalho nela, mas não sou propriamente uma ’grande espingarda’. Não acompanho nem as redes sociais, nem as polémicas. Agora é preciso ver no que isto dá. Eu ainda não deslumbrei nos poetas mais novos alguém que seja completamente arrebatador, como outros que foram em outras épocas recentes e circunstâncias.



Foto: Rodrigo Cabrita

Certamente não será difícil de conhecer, porque o fenómeno da poesia parece ser ainda entre nós muito restrito. Manuel António Pina dizia que os leitores e os escritores de poesia eram tão poucos que se conheciam todos e quase cabiam na mesma sala. Vende-se tão pouca poesia.

Depende, há quem venda pouco e há quem venda bastante. Eu vendi e vendo bastante. Se calhar esse é um dos pecados que me apontam aqueles que pensam que a poesia deve ser uma coisa secreta, para estar na gaveta. Eu acho que não, acho que a poesia é para ser conhecida. Costumo dizer que o meu melhor momento, que me vale todos os prémios, foi aquele em que os meus livros foram apreendidos pela censura e os meus poemas ainda assim circulavam em cópias feitas pelos leitores. Estava na Argélia quando isso aconteceu. Mas acho que se passa, ainda assim, aquilo que dizia o O’Neill, fica tudo entre nós, entre nós, embora ele tivesse a capacidade de ser um grande poeta e ultrapassar essas barreiras. É um dos poetas de que eu gosto, como gosto de Cesariny.

O’Neill não é demasiado português? Não tem um humor e uma ironia sobre nós que o torna difícil de ser lido fora do contexto que o gerou, por um islandês, por exemplo?

Tem esse lado. Talvez a própria profissão que teve, de publicitário, o pudesse condicionar. Mas há coisas que são grandes, e que transcendem fronteiras. “Um Adeus Português” é um grande poema que qualquer islandês perceberia. Alguém que esteja apaixonado, que viu o seu amor partir, entende o que ele escreve. Mas provavelmente Cesariny tenha outra universalidade.



Foto: Rodrigo Cabrita

Agora que recebeu o Prémio Camões gerou-se, como sempre, alguma polémica. Há sempre alguma gente ressentida com Manuel Alegre, é por causa da política?

Por acaso ainda não li, desta vez, nada disso. Tem havido até um consenso que me faz até ficar desconfiado [risos]. Mas a última palavra escrita nos “Lusíadas” é a inveja. Eu escrevi dois livros – não sei se foram os meus melhores – que tiveram um impacto que outros livros de poesia não tiveram. Isso cria algum mal estar. Hoje [na altura em que foi feita a entrevista], o José Carlos Vasconcelos escreve um texto no Jornal de Letras, que me comoveu. É um texto, para além de tudo, fraterno. É de um companheiro da minha juventude, que alude a isso, que está a dizer que havia essas polémicas e esses ressentimentos, mas que muitos dos que me criticavam já desapareceram e os meus livros ainda aí andam. Ainda chateiam. Chateiam os conformados, chateiam os poderes, e podem chatear outros que são menos lidos.



Em relação à sua juventude e aos seus sonhos, ficou muito aquém?

Ficamos sempre muito aquém dos sonhos da juventude. Vivemos uma vida muito intensa, porque se conjugou o fascismo, a guerra colonial, o exílio, uma época de utopia e de libertação. Em Argel, toda a gente que andava a querer libertar o mundo encontrou-se lá: os movimentos de libertação nacional, das colónias de Portugal, os Panteras Negras, toda a gente estava lá. Até o Che Guevara foi lá desaguar. Havia talvez um sonho excessivo, mas estávamos num momento de mudança e ajudámos a mudar a história. Foi um momento muito intenso. E quando as coisas são assim, fica-se um pouco aquém. Mas quanto ao 25 de Abril e ao programa do MFA, no essencial realizou-se: descolonização, liberdade política, direitos sociais. O desenvolvimento é já mais complicado, mas o programa da revolução foi-se executando. Agora o que fica aquém é uma questão, para mim, essencial, que é a capacidade de nós decidirmos sobre o nosso próprio país e futuro. A União Europeia é um embuste, tal como está. Foi um mito. Para muitos de nós, certas revoluções, como as revoluções na União Soviética, China, Cuba e até na Albânia, também tiveram um travo a embuste. Veio a União Europeia, que foi um sucedâneo disso, e ficou completamente aquém. Os que pensaram a Europa, pensaram-na como um espaço de paz e liberdade, com uma prosperidade partilhada, e depois, quando se quis avançar muito, aquilo foi um embuste. E em Maastricht consagrou-se o predomínio da finança sobre o modelo social europeu. E isso retira-nos hoje a capacidade de decidir. Quando há um Tratado Orçamental, o parlamento deixa de ter capacidade de decidir. E isso torna-se muito complicado. Penso que infelizmente um país sozinho não tem a capacidade de mudar esta situação.



Concorda com posições sobre a UE como as de Mélenchon, em França?

Eu tive contactos com ele quando fui candidato à Presidência. Até mandei uma intervenção para um congresso organizado por ele. Fiz uma candidatura com o apoio do Bloco de Esquerda, foi a primeira experiência desse tipo de alargamento. Mas vi a experiência da Grécia, que foi um momento traumático. E acho que o [António] Costa percebeu isso. Fez uma série de contactos e viagens e entendeu que não tínhamos grandes apoios, que era preciso fazer diferente, mas sem pegar o touro de caras. Não tenho resposta para isso, mas é preciso encontrar uma resposta. Creio ser necessário encontrar uma maior articulação entre os países do Sul da Europa e os partidos de esquerda desses Estados. Mas será possível? Nós aqui temos a nossa geringonça, essa experiência pode ser alargada em outros sítios como Espanha? Em França a esquerda está como está, em Itália também.

Porque é que a social-democracia atravessa uma crise tão grande?

Porque se deixou colonizar. Capitulou em Maastricht, e não teve capacidade para se opor ao pensamento único e ao poder financeiro. Depois aconteceram desgraças como o Blair, que estiveram em moda nos partidos sociais-democratas e os levaram ao desastre. Viva o velho Corbyn, que ressuscitou as tradições socialistas dos trabalhistas. Tem a juventude com ele.

Nuno Ramos de Almeida, em Lisboa

