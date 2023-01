Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, assessor do gabinete primeiro-ministro, pediu a exoneração do cargo por ter sido condenado num processo ligado às autárquicas.

Mais uma demissão na equipa de António Costa

Redação Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, assessor do gabinete primeiro-ministro, pediu a exoneração do cargo por ter sido condenado num processo ligado às autárquicas.

Cinco dias depois da demissão da secretária de Estado do Turismo, Carla Alves, após a descoberta de que teria contas arrestadas, o assessor do gabinete do primeiro-ministro António Costa, Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, apresentou a demissão por ter sido condenado por incumprimento do dever de imparcialidade num processo relativo à campanha autárquica de 2021.

É mais um caso complicado a cair sob o chefe do executivo que, em nove meses, viu sair mais de uma dezena de governantes, entre ministros e secretários de Estado.

Embora esta última demissão não seja de um governante, mas sim do seu assessor de gabinete, acaba por ser mais um "golpe" que o primeiro-ministro desejaria evitar.

Por seu turno, Pedro Miguel Magalhães Ribeiro diz-se surpreendido com a sentença que recebeu do Tribunal do Cartaxo (Santarém), na passada terça-feira, que o condenou ao impedimento de exercício de cargos públicos pelo período de dois anos e nove meses e a uma coima de 3.600 euros, tendo pedido a sua exoneração nesse mesmo dia, apesar de a decisão não ter transitado em julgado.

Em declarações à Lusa, o ex-assessor diz que vai recorrer para o Tribunal da Relação de Évora. Pedro Magalhães Ribeiro, que perdeu a Câmara do Cartaxo (liderada pelo PS desde as primeiras eleições democráticas) para o PSD nas autárquicas de 2021, disse estar “consciente” da sua “inocência”.



No seu entendimento, o comunicado que originou o processo, redigido pelos serviços de comunicação da autarquia, foi “feito de boa-fé”, não tendo tido qualquer alerta de que “podia incorrer em qualquer incumprimento legal”.

Pedro Magalhães Ribeiro afirmou que o julgamento incidiu num comunicado à imprensa sobre uma reunião em agosto com a então ministra da Saúde, Marta Temido, em que, “segundo a interpretação da senhora juíza, há duas ou três expressões que podem ser entendidas como campanha eleitoral”.

“Esta nota foi feita como mais de uma centena que a Câmara emitiu ao longo de oito anos em que estive na Câmara, como emite hoje e como emitiu no passado, [decorrente da] nossa obrigação de dar nota aos munícipes do que são as nossas reuniões mais importante e penso que devo ser a única pessoa levada a tribunal por causa de um texto desta natureza sem que sobre ele tenha havido algum parecer de que pudesse não cumprir a legislação em vigor”, argumentou à Lusa.

"Governo desgastado"

Para o presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, as demissões sucessivas de ministros e secretários de Estado estão a desgastar o Governo. Em entrevista ao Diário de Notícias e à rádio TSF, Augusto Santos Silva considera, no entanto, que as demissões “não corroem em nada” a confiança dos portugueses no parlamento.

“Não corrói em nada. Que é um problema do Governo, não há dúvidas nenhumas. (…) Corroer é uma expressão mais forte, mas podemos usar uma expressão mais neutra que é desgasta o Governo. Isso também me parece uma evidência”, disse.

Costa propõe mecanismo de verificação na indicação de governantes O Presidente da República já tinha defendido a necessidade de apurar ilegalidades antes da nomeação de membros do Governo.

Convites com questionário

Entretanto, o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira um novo mecanismo de escrutínio aos futuros convidados a fazerem parte do governo, de modo a avaliar riscos e possíveis problemas, de modo a evitar as polémicas que já provocaram tantas baixas.

Quem for convidado para ministro ou secretário de Estado terá previamente de preencher um questionário de 36 perguntas, antes da indigitação ou nomeação, que abrange os últimos três anos de atividade e se estende ainda ao agregado familiar.

