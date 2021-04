Os três óbitos ocorreram na região Norte, que é também a que concentra a maioria dos novos casos.

Mais três mortes por covid-19 e 572 infetados nas últimas 24 horas, em Portugal

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes por covid-19 e 572 novos infetados. Os óbitos ocorreram todos na região Norte, que é também a que concentra a maioria dos novos casos: 261.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmados mais 186 infetados, seguindo-se o Centro com mais 61, o Algarve com 31 e o Alentejo com apenas dois.

Nas regiões autónomas, foram registados, entre ontem e hoje, 22 novos casos nos Açores e nove na Madeira.

No que respeita aos internamentos, estão hospitalizadas, atualmente, 332 pessoas, menos 14 que ontem, 88 das quais em cuidados intensivos, mais duas, face ao dia anterior. Nas últimas 24 horas, houve também mais 576 a serem dadas como recuperadas da doença, elevando para 794.781 o total dos que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia foram confirmados, em Portugal, 835.563 infetados com o novo coronavírus. Desses, 16.973 morreram vítimas da covid-19.

Existem, neste momento, 23.809 casos ativos no país, tendo o R(t) subido ligeiramente para 1, o valor de referência. No entanto, a incidência baixou, ainda que de forma pouco significativa, para 69,3 casos por 100 mil habitantes.

