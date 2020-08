Esta terça-feira registaram-se também mais 141 recuperados, elevando para 41.021 o número de pessoas que já ultrapassou a doença.

Mais quatro mortes por covid-19 e 192 novos infetados em Portugal

Esta terça-feira registaram-se também mais 141 recuperados, elevando para 41.021 o número de pessoas que já ultrapassou a doença.

Portugal registou esta terça-feira, 25 de agosto, mais quatro mortes por covid-19 e 192 novos casos de infeção.

Dos óbitos registados, um ocorreu no Norte e o outro em Lisboa e Vale do Tejo, região que concentra 60% dos casos, com 116 pessoas contaminadas, no total de novos infetados contabilizados hoje.

Permanecem internadas 325 pessoas (mais quatro que ontem) e 41 (menos três que esta segunda-feira) nos cuidados intensivos.



Permanecem internadas 325 pessoas (mais quatro que ontem) e 41 (menos três que esta segunda-feira) nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, foram infetadas, em Portugal, 55.912, tendo 1.805 morrido da doença causada pelo novo coronavírus.





