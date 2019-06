Um estudo que vai ser apresentado esta quarta-feira mostra que para alcançar as notas de ingresso, mais elevadas, por norma, nos cursos de prestígio, a capacidade financeira da família é determinante.

Mais favorecidos entram nos cursos de prestígio, pobres nos politécnicos

De acordo com um estudo do think tank da Fundação Belmiro de Azevedo, Edulog, que é apresentado esta quarta-feira, os alunos de famílias mais favorecidas entram nos cursos de maior prestígio enquanto que os mais pobres, maioritariamente, para os politécnicos. A notícia divulgada em primeira mão pelo Público refere que garantir que um estudante seja capaz de alcançar as notas de ingresso, mais elevadas, por norma, nos cursos de prestígio, a capacidade financeira da família é determinante.



Ao Público, o coordenador do conselho científico do Edulog, Alberto Amaral - que é também presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) - afirmou que “quem não tem possibilidade de ir para um colégio privado ou ter explicações, não consegue bater essa dificuldade [e atingir a médias exigidas].

Os critérios usados na análise do Edulog à equidade do acesso ao ensino superior foram as qualificações dos pais e mães dos estudantes e a percentagem de alunos que recebem bolsas de acção social – que são em norma os mais desfavorecidos – em cada curso.

O estudo usa um dos exemplos mais claros da seletividade socioeconómica no acesso aos cursos do ensino superior, o acesso à área da Saúde. São 73,2% os estudantes de Medicina que são filhos de pais e mães que concluíram o ensino superior, ao passo que 73% dos estudantes de Enfermagem são filhos de pais com qualificações inferiores – ensino secundário ou menos.

A Universidade do Minho é outro dos exemplos apresentados. É a única instituição de ensino superior que tem os cursos de Medicina e Enfermagem e quem estuda para ser médico vem de agregados familiares bastante mais qualificados (56% das mães têm o ensino superior) do que os colegas de Enfermagem (onde apenas 20% das progenitoras têm este nível de qualificação), indica também o Público.

A conclusão é a mesma se forem comparados os alunos de Medicina da Universidade de Coimbra (63% de mães com o ensino superior) e os da Escola Superior de Enfermagem da mesma cidade (24%). O fenómeno é semelhante quando se comparam também as universidades de Lisboa e do Porto com as escolas de enfermagem destas cidades.

A única exceção é na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde apenas 20% dos pais e mães dos estudantes de Medicina têm qualificações superiores. Este é um dos cursos de formação médica mais recentes do país.

Diferença entre universidades e politécnicos

Noticia o Público que esta análise é confirmada quando se observa o número de bolseiros de ação social em cada curso superior. Apenas 15% dos estudantes inscritos em Medicina vêm de agregados familiares mais pobres. Pelo contrário, 40,4% dos alunos de Enfermagem recebem apoio do Estado para estudar.

Nos dez cursos com notas de entrada mais alta no ano passado estão três de Medicina. Os restantes são de Engenharia ou áreas afins.

O estudo do Edulog compara outras áreas como as ciências jurídicas, farmácia e engenharias, para concluir que, por norma, os cursos que estão no sistema universitário têm alunos com origens socioeconómicas mais privilegiadas. Nas universidades, menos de 30% (28,1%) são bolseiros. Nos politécnicos esse valor é superior em quase dez pontos percentuais (37,4%).

A seletividade no acesso aos cursos superiores de maior prestígio “não é exclusivamente portuguesa”, sublinha Alberto Amaral ao Público. O tema está de resto bastante estudado internacionalmente. Os académicos chamam-lhe “maximally mantained inequality” (“desigualdade máxima mantida”). Isto é, os estudantes dos níveis mais favorecidos estão melhor colocados para tirar proveito das vantagens oferecidas pela expansão dos sistemas de ensino.

Ou, “de um modo um pouco brutal”, acrescenta Amaral, “as classes mais baixas só podem tirar vantagem das oportunidades oferecidas pela expansão quando as necessidades das classes mais altas estiverem completamente satisfeitas”.

No acesso ao ensino superior para o próximo ano letivo – cujo concurso começa no próximo dia 17 de julho – o Governo vai permitir que os cursos com notas de acesso iguais ou superior a 17 valores aumentem o número de vagas em 5%. A decisão foi tomada com base num relatório feito por um grupo de trabalho nomeado pelo ministério da ciência e ensino superior, que foi publicado esta terça-feira.

Alberto Amaral não acredita, contudo, que a medida resolva o problema de equidade que é sublinhada no relatório do Edulog. “Vai ter algum impacto, mas não será o suficiente”, antecipa o presidente da A3ES, considerando que o patamar fixado para que seja possível aumentar o numerus clausus (17 valores) “é muito elevado”.

