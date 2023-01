Segundo o INE, morreram 6.986 pessoas por covid-19 em 2022, o que corresponde a 5,5% do total de mortes registadas no ano passado.

Saúde

Mais de uma em cada cinco mortes em Portugal foi provocada pela covid-19

Redação Segundo o INE, morreram 6.986 pessoas por covid-19 em 2022, o que corresponde a 5,5% do total de mortes registadas no ano passado.

Em 2022 morreram em Portugal 124.755 pessoas, menos 430 do que no ano anterior, e mais de um em cada cinco óbitos deveram-se à covid-19, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

De acordo com o organismo, citado pela Lusa, registaram-se em Portugal, no ano passado, 124.755 óbitos, menos 430 (-0,3%) do que em 2021 e mais 1.035 (0,8%) do que no primeiro ano da pandemia (2020).

Em 2022, morreram 6.986 pessoas por covid-19, um número inferior aos 11.988 registados em 2021 e igual ao de 2020, quando foram contabilizados também 6.986 óbitos provocados pelo vírus SARS-CoV-2.

As mortes por covid-19 representaram 5,5% do total da mortalidade do ano passado.

Portugal tem a maior taxa de excesso de mortalidade. Luxemburgo em 12º. lugar Em contraciclo com a Europa, o excesso de mortalidade em Portugal sobe há cinco meses seguidos. O Grão-Ducado registou uma nova subida em junho, depois de uma descida em maio.

Apesar da descida no número de mortes face a 2021, no final de 2022 Portugal voltou a registar um excesso de mortalidade.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) identificou, entre 28 de novembro e 18 de dezembro, "mais 1.146 óbitos (dados provisórios) em relação ao esperado no mesmo período, o que corresponde a um aumento de 16%".

Segundo refere o INSA em comunicado, o aumento da atividade gripal, que este ano se verificou mais cedo do que é habitual no país, "poderá ajudar a explicar o aumento da mortalidade observado.

"A evolução da mortalidade ao longo do tempo depende do envelhecimento da população e de outros fatores que condicionam a sua vulnerabilidade, assim como fatores extrínsecos, como a ocorrência de fenómenos climatéricos ou epidemiológicos pontuais e/ou sazonais, que afetam sobretudo os grupos em situação de vulnerabilidade", acrescenta o organismo.

Os grupos etários acima dos 75 anos foram aqueles onde se verificou o excesso de mortalidade, de acordo com o Instituto Ricardo Jorge. Já a nível geográfico, foi nas regiões do Norte, de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro que o número de óbitos subiu acima do esperado para o período analisado.

