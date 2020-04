O Estado português está a assegurar o salário a mais de um milhão de trabalhadores. Das cerca de 70 mil empresas que recorreram ao regime simplificado, 18 mil são do setor da hotelaria e restauração.

Mais de um milhão em lay-off só em Portugal

Ouvido esta quinta-feira na Comissão do Orçamento e Finanças, Mário Centeno adiantou que ao fim de cerca de dois meses de confinamento, há mais de um milhão de trabalhadores em regime de lay-off em Portugal. "Cada mês de lay-off que envolva um milhão e meio de trabalhadores — neste momento, temos um pouco mais de um milhão — pode ter um custo aproximado de mil milhões de euros", quantificou o ministro das Finanças no mesmo dia em que o parlamento votou o prolongamento do estado de emergência até 2 de maio.

Nas contas que o executivo apresentou 24 horas antes, cerca de 70 mil empresas recorreram ao regime simplificado que reduz o salários dos trabalhadores para 66% da remuneração bruta, com 70% desse montante a ser assegurado não pelo empregador mas pelo Estado. Depois de Lisboa com cerca de 23,1% dos pedidos, seguem-se o Porto com 19,6% e Braga com 10%.

Turismo e comércio são os setores mais afetados. Das 69.581 empresas que pediram o apoio do Estado, 18 mil são do setor da hotelaria, restauração e alojamento. Seguem-se o comércio e a reparação de veículos com 15.366 empresas neste regime. A meio gás, o setor da indústria representa mais de 6 mil, enquanto as empresas ligadas a atividades de saúde humana e apoio social superam as 5.500. Incluem-se aqui os setores da construção, do imobiliário, agricultura, transporte, armazenagem, cultura e desporto.

Num primeiro inquérito sobre os efeitos da pandemia no tecido económico português, o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal mostram que 2% das empresas portuguesas fecharam as portas definitivamente e 16% estão temporariamente encerradas.



