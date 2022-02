Terão sido anulados 157.205 votos, num total de 257.791 votantes inscritos pelos círculos do estrangeiro.

Mais de 80% dos votos do círculo da Europa foram anulados

A esmagadora maioria dos votos dos portugueses residentes na Europa não contou para a eleição dos deputados da emigração nesta últimas legislativas. Mais de 80% dos votos do círculo eleitoral da Europa e 2% do círculo fora da Europa foram anulados, avançam a RTP e a Antena 1.

PS e PSD vencem na emigração mas resultados finais podem ser conhecidos apenas na terça-feira Os votos dos emigrantes nas legislativas deram mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD, segundo os resultados publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mas mais de 80% dos votos da Europa foram anulados.

Esses votos foram anulados na sequência de um protesto do PSD sobre a ausência de documentos de identificação, que a lei obriga a que acompanhem o boletim de voto, no caso da votação por correspondência. Em causa está o facto de os votos sem fotocópia de documento de identificação terem sido contados e sido misturados com outros votos regulares, na mesma urna, invalidando a votação toda em várias mesas.

"Houve mesas em que todos os votos foram considerados como nulos. Porque era impossível, face ao comportamento das mesas, identificar quais os votos que estavam sobre protesto”, disse o porta-voz do Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, à Antena 1.



O PS afirmou que pretende recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral, para que os votos sejam considerados válidos. Se isso acontecer, os resultados finais podem só ser conhecidos na próxima terça-feira.



