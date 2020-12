País começou, no domingo, a vacinar alguns grupos da população e recebeu, esta segunda-feira, uma nova remessa de doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

Mais de 4.000 pessoas já receberam a primeira vacina contra a covid-19 em Portugal

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19, em Portugal, mais de 4000 profissionais de saúde foram vacinados.

As vacinas começaram a ser ministradas este domingo, 27 de dezembro, em cinco centros hospitalares, distribuídos entre Lisboa, Porto e Coimbra, que receberam a primeira dose simbólica de 9750 vacinas da Pfizer/BioNTech.

Inicialmente, o subsecretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, anunciou que tinham sido 4534 vacinados, mas um erro administrativo em Coimbra obrigou a alguns reagendamentos. Segundo avançou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, com base no sistema de registo de vacinas, ontem ao final do dia tinham sido administradas 4.828 doses a profissionais de saúde dos cinco centros hospitalares selecionados.

Portugal também já recebeu a segunda remessa de vacinas da contra a covid-19, com 70.200 doses, não tendo sofrido os mesmos atrasos, por parte da farmacêutica, que outros estados europeus registaram.

A entrega foi confirmada, esta segunda-feira, pela ministra da Saúde, Marta Temido.

“Portugal recebeu já a quantidade de vacinas desta segunda entrega que estava prevista e, portanto, não fomos atingidos por esse transtorno na entrega que terá atingido outros países", referiu a ministra em declarações prestadas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Marta Temido continua a acompanhar a campanha de vacinação aos profissionais de saúde pelo país e no hospital da capital explicou que a entrega das 70.200 doses deverá ocorrer, hoje, ao longo do dia, tendo já chegado um carregamento ao aeroporto do Porto e aguardando-se o transporte, "que se prevê que seja direto, para o arquipélago dos Açores e para o arquipélago da Madeira”, acrescentou a ministra.

Durante o mês de janeiro, altura em que arranca a primeira fase de vacinação alargada também à população, Portugal deverá receber “79.950 entregas em cada uma das quatro semanas”.

Governo cria simulador para saber quando se deve vacinar

A vacinação, em Portugal, deverá processar-se em três fases, atingindo grupos diferentes da população, de acordo com critérios de idade, patologias associadas e risco de exposição ao vírus.

Para saberem quando deverão ser vacinados, os portugueses podem recorrer a um simulador, criado pelo Governo, que estima a fase em que cada pessoa é elegível para receber a vacina. Para aceder ao simulador basta clicar aqui.

Os utentes do Serviço Nacional de Saúde, onde as vacinas serão administradas serão contactados por SMS. Os centros de saúde farão posteriormente o contacto de quem não tiver respondido às mensagens.

Quem não estiver inscrito nos centros de saúde pode pedir uma declaração a um médico do sistema privado para que confirme a sua situação clínica, a apresentar junto dos centros de saúde, para a sua inclusão nos respetivos grupos prioritários.

A vacina em Portugal é voluntária e gratuita.









