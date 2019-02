O número, tirado de uma sondagem publicada no Expresso, é revelado numa notícia do diário espanhol sobre o fenómeno político de popularidade que é o Presidente da República português.

Portugal 2 min.

Mais de 3,3% dos portugueses tem uma selfie com Marcelo Rebelo de Sousa

O número, tirado de uma sondagem publicada no Expresso, é revelado numa notícia do diário espanhol sobre o fenómeno político de popularidade que é o Presidente da República português.

O número é impressionante: mais de 330 mil portugueses teriam uma mágica foto tirada com Marcelo Rebelo de Sousa, o que significava que, a ser verdade o que diz a sondagem do Expresso citada pelo El País, o Presidente português tem tirado cerca de 450 selfies por dias. Esta gigantesca aritmética da popularidade do primeiro mandatário português vem num artigo do El País que procura explicar o fenómeno Marcelo, um presidente que a rezar nas sondagens, cerca de 52% dos portugueses gostava de ter uma fotografia de telemóvel com ele, e 3,3% já tem.

Os número têm coincidências e foi com exatamente 52% que Marcelo chegou há três anos a Belém. Gastou na altura, cerca de 157 mil euros na campanha eleitoral, infinitamente menos que os dois candidatos apoiados pelo Partido Socialista, Sampaio da Nóvoa, que ficou em segundo, e Maria de Belém que ficou no quarto lugar, e três vezes menos que Marisa Matias, do Bloco de Esquerda que conseguiu um honroso terceiro lugar.

Depois de três anos de mandato, o presidente tem 71% de taxa de aprovação e o número de portugueses que acham mau o seu mandato não atinge mais de 7% dos eleitores.

O El País quis perceber o fenómeno e recorreu à jornalista e professora universitária Sandra Sá Couto que tem uma tese de doutoramento sobre o presidente celebridade. A tese de Sandra Sá Couto é que Marcelo percebeu, antes de ninguém, que os novos políticos tinha que ser próximos das pessoas, ser verdadeiramente próximos dos seus eleitores em tempos de confusão e populismos.

O Presidente português passou o natal comendo nas cantinas que servem os pobres, dormindo nas casas da vítimas dos incêndios e indo onde as pessoas sofriam.

O professor, como o apelidavam nos seus programas de comentário televisivo, sempre foi conhecido pela sua hiperatividade, rezava a lenda, que quando foi director do Expresso, ditava dois artigos ao mesmo tempo às secretárias; com o tempo essa característica só se refinou: não distingue dias úteis de fins-de-semana e feriados, participa numa infinidade de atividades e deslocações. Chegou recentemente a telefonar para um programa televisivo popular para dar parabéns à apresentadora.

Os outros países da Europa têm uma erupção populista, Portugal tem uma espécie de populismo doce na ação do seu presidente: "Às vezes", comentava o então candidato Marcelo em campanha, "as pessoas só necessitam de consolo, um abraço e que as escutem. Apesar de perceberem que não lhes consigo resolver todos os seus problemas".

.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.