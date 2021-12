Mais de 26 mil novas infeções. Portugal volta a bater recorde de casos em 24 horas

Omicron faz disparar novas infeções no país, que pode atingir os 37 mil casos diários na primeira semana de janeiro, alertou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Ana TOMÁS Omicron faz disparar novas infeções no país, que pode atingir os 37 mil casos diários na primeira semana de janeiro, alertou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Portugal voltou a bater um novo recorde de infeções diárias em apenas 24 horas. O país regista, esta quarta-feira, 26.867 novos casos - quase mais 10 mil do que o número registado ontem, 17.172, que também tinha batido o recorde do dia com mais casos até então.

Só as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte juntas concentram mais de 20 mil dos 26.867 novos infetados, com a primeira a contabilizar 11.958 e a segunda 9.069.

"Pandemia está numa outra fase". Portugal deve atingir 37 mil casos a 7 de janeiro Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça” para se poder ver “alguns resultados”.

Esta terça-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha dito que Portugal deverá atingir 37 mil novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 no dia 7 de janeiro.

Apesar do elevado número de novas infeções, nas últimas 24 horas foram registados 12 mortes por covid-19.

Nos internamentos, verificou-se uma subida, havendo mais 35 pessoas hospitalizadas em enfermaria. Atualmente, estão 971 doentes internados, 151 dos quais em cuidados intensivos, menos uma pessoa face ao dia anterior.

O país tem agora 136.020 casos ativos, mais 21.479 que no dia anterior. Desde o início da pandemia, foram confirmados 1.330.158 de infetados em Portugal, dos quais 18.921 não sobreviveram à covid-19, tendo 1.175.217 recuperado da doença.

Ainda segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), a incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 923,4 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um aumento, passando para 1,29.







