Mais de 100 mortes. Portugal regista o pior número de óbitos num dia

Ana TOMÁS País contabilizou 118 óbitos nas últimas 24 horas. Novos contágios também bateram novo recorde chegando aos 10.176.

Portugal atingiu o maior número diário de óbitos, desde que a pandemia começou. Foram 118 as vítimas mortais contabilizadas, nas últimas 24 horas, o valor mais alto registado num único dia.

O número de novos contágios também bateu um novo recorde chegando aos 10.176 infetados.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada, com mais 4.291 casos e 44 mortes.

Segundo refere a Administração Regional de Saúde, citada pela Lusa, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 323 surtos ativos de covid-19, dos quais 121 em estruturas residenciais para idosos. Esses surtos são responsáveis por 3.133 casos refere o organismo.

O Norte, que ao longo dos últimos meses foi a zona mais pressionada do país, surge a seguir, no boletim de hoje, com 2.969 novos infetados e 34 vítimas mortais.



As restantes regiões do país registaram igualmente subidas significativas: mais 1.963 e 26 mortes no Centro; mais 433 e nove óbitos no Alentejo; e 400 novos casos e três mortes no Algarve.

Hospitais portugueses à beira da rutura com aumento de casos Portugal bateu ontem o recorde diário de infeções com 10.027 casos positivos de covid-19. Vários hospitais do país já estão com a capacidade esgotada e temem que novos aumentos compliquem o cenário de sobrecarga sentido um pouco por todo o país.

Só os Açores não registaram nenhuma vítima mortal, nas últimas 24 horas, contabilizando 55 novos casos. Na Madeira houve mais 65 infetados confirmados e dois mortos a lamentar.

A par do novo máximo no número diário de novos casos e mortes por covid-19, os internamentos também continuam a aumentar, estando neste momento 3.451 pessoas hospitalizadas, mais 118 que ontem. Entre elas, 536 estão internadas em cuidados intensivos, mais 22 face ao dia anterior.

Por outro lado, há mais 4.480 recuperados, sendo já 360.181 o total daqueles que ultrapassaram a doença.

Em Portugal, desde que a pandemia começou, foram infetadas 466.709 pessoas e 7.590 morreram de covid-19.

Há, atualmente, 98.938 casos ativos.









