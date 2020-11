Mais de metade das infeções contabilizadas nas últimas 24 horas concentram-se no Norte, onde ocorreu também a maioria das mortes.

Mais 6.994 novos casos e 69 mortes por covid-19 em Portugal

Ana TOMÁS Mais de metade das infeções contabilizadas nas últimas 24 horas concentram-se no Norte, onde ocorreu também a maioria das mortes.

Portugal registou, esta quinta-feira, 19 de novembro, 6.994 novos casos e 69 mortes por covid-19.

Mais de metade das infeções contabilizadas nas últimas 24 horas (4.415) concentram-se no Norte, onde ocorreu também a maioria das mortes (29). Seguem-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.542 novos casos e 24 óbitos, o Centro com 724 e 12 mortes, o Alentejo com 145 novas infeções e uma vítima mortal e o Algarve com 102 casos e três mortes.

As regiões autónomas continuam sem registar novos óbitos, contabilizando, de ontem para hoje, mais 40 infetados, nos Açores, e mais 26, na Madeira.

No total nacional, há, atualmente, 3.017 pessoa hospitalizadas com covid-19, menos 34 por comparação com o dia anterior, e 458 nos cuidados intensivos, mais 26 que na véspera.

Esta quinta-feira registaram-se também 4.222 recuperados, elevando para 157.924 o total de pessoas que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, e até à data, já foram infetadas, em Portugal, 243.009 pessoas com o novo coronavírus, 3.701 das quais acabaram por não resistir à doença provocada pelo Sars-Cov-2.

Há, atualmente, 81.384 casos ativos, no país, mais 2.703.









