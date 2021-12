Quase 140 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.

Covid-19

Mais 15 mortes e 5.286 infeções em Portugal

Lusa Quase 140 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.

Portugal regista esta quarta-feira mais 15 mortes por covid-19 e mais 5.286 infeções com o vírus que provoca a doença, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde.

Estão internadas 917 pessoas infetadas com o vírus SARS-Cov-2 (menos 19 do que na terça-feira), sendo que 138 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais cinco), segundo o relatório diário relativo à pandemia em Portugal da DGS.

Multadas 21 companhias aéreas e 591 passageiros em seis dias em Portugal Nas fronteiras terrestres foram fiscalizadas quase 10.000 viaturas, que deram origem a 26 autos de contraordenação por falta de teste ou certificado de recuperação.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.796), seguindo-se o Norte (1.600), o Centro (1.315), o Algarve (338) e o Alentejo (122).

Das 15 mortes, cinco ocorreram no centro, quatro em Lisboa e Vale do tejo, três no Algarve, duas no Norte e uma no Alentejo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.