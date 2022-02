De acordo com o chefe de Estado, a grande maioria são cidadãos luso-ucranianos aqueles que se encontram no país e que têm estado a abandonar o território, depois da ofensiva russa desta quinta-feira.

Invasão russa

Maioria dos portugueses já está a sair da Ucrânia, diz Presidente da República

Ana TOMÁS De acordo com o chefe de Estado, a grande maioria são cidadãos luso-ucranianos aqueles que se encontram no país e que têm estado a abandonar o território, depois da ofensiva russa desta quinta-feira.

A maioria dos cidadãos portugueses já terá saído ou estará a sair da Ucrânia, avançou esta tarde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o chefe de Estado, são sobretudo cidadãos luso-ucranianos aqueles que se encontram no território. A "grande maioria com dupla nacionalidade, cerca de 200, estão a sair ou já saíram do território ucraniano". Há ainda cerca de 40 cidadãos portugueses.

Treinador Paulo Fonseca diz estar em "situação muito complicada" O treinador de futebol Paulo Fonseca, retido em Kiev devido à agressão militar da Rússia, assumiu hoje estar “em situação muito complicada” e formulou o desejo de que “a paz vai prevalecer”.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o embaixador português na Ucrânia "foi o penúltimo a sair de Kiev e que ficaram também "oficiais portugueses para acompanharem esse contacto, esse encaminhamento que é difícil, atendendo ao escoamento das pessoas em direção à fronteira, dos portugueses que residiam ou se encontravam em território ucraniano".

A embaixada de Portugal em Kiev aconselhou hoje os cidadãos portugueses a que saiam da Ucrânia "através das fronteiras terrestres com a União Europeia, preferencialmente na direção da Polónia e da Roménia" e como devem proceder.



Portugal pede aos cidadãos para deixarem a Ucrânia por via terrestre O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela aos portugueses para se deslocarem para países da União Europeia.

O Presidente da República deu ainda conta de alguns turistas ucranianos que se encontram em Portugal e que não conseguem regressar à Ucrânia, estando a ser acompanhados pelas autoridades lusas.

"O governo português tem acompanhado a situação de turistas ucranianos - umas dezenas - que se encontram em Portugal e precisam, naturalmente, de encontrar uma situação transitória não podendo regressar ao seu país", referiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.