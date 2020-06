A estrutura deve estar concluída em julho e fica 175 metros acima do Rio Paiva.

Maior ponte pedonal suspensa do mundo quase concluída em Arouca

Considerada a maior ponte pedonal suspensa do mundo deve ficar concluída em julho, segundo a autarquia de Arouca. A estrutura fará parte dos passadiços do Paiva e promete atrair muitos visitantes a esta região. A presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, divulgou nas redes sociais a sua visita à obra.

A ponte é designada de "516 Arouca" por ter uma extensão de 516 metros. Com um vão de cerca de 480 metros, fica 175 metros acima do rio Paiva e está construída junto aos passadiços do Paiva, de onde já se pode apreciar a construção daquela que será uma das principais atrações turísticas do distrito de Aveiro.

Foto: LUSA

A "516 Arouca" já exibe a maior parte da estrutura metálica que vai permitir percorrê-la a pé uma vez que não oferece grande resistência ao vento, tornando a estrutura mais estável em condições de vento forte.

Depois de ficar pronta em julho deste ano, segundo a previsão da autarquia, vai continuar inacessível ao público "até que se defina o seu modelo concreto de funcionamento".

