Mafioso italiano caçado em hospital de Lisboa com covid-19

A estação para falar da floresta portuguesa não é (só) o verão, no calor das chamas que a devoram. Enquanto decorrem os Encontros por uma Primavera Agroecológica, o Contacto conversou com pessoas cujas vozes se confundem com os sons da floresta: é a ela que se dedicam, é com ela que aprendem e é nela que trabalham. Neste primeiro artigo, penetramos as sombras dos eucaliptais. No segundo, abriremos uma clareira para o futuro frondoso que está por vir.