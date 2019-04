Transferência deve iniciar-se este sábado às 8:30 e terminar duas horas mais tarde.

Madeira. Um dos feridos já na Alemanha e mais 12 seguem no sábado

Transferência deve iniciar-se este sábado às 8:30 e terminar duas horas mais tarde.

Um dos 14 turistas alemães feridos no acidente com um autocarro turístico, ocorrido na quarta-feira em Santa Cruz, na Madeira, foi transferido hoje de manhã para a Alemanha e outros 12 sê-lo-ão no sábado, anunciou fonte hospitalar.

De acordo com o médico Miguel Reis, adjunto da direção clínica do hospital do Funchal, em conferência de imprensa, "está tudo preparado" para que a transferência de 12 doentes para a Alemanha comece pelas 08:30 de sábado e termine cerca de duas horas depois.

O responsável adiantou ainda que "um dos feridos já foi hoje transferido" e um outro irá continuar internado em Portugal.

"A outra vítima, que irá permanecer no serviço de internamento do hospital Dr. Nélio Mendonça, não será transferida por questões clínicas", adiantou.

Miguel Reis salientou ainda que a responsabilidade desta operação de transferência será "partilhada entre o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) e o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), que irão disponibilizar meios materiais e recursos humanos".

Relativamente aos dois feridos portugueses, Miguel Reis disse que a situação está "a evoluir de forma estável e, para já, não há uma data prevista de alta para estes pacientes".

A presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Tomásia Alves, adiantou que foram desativadas as linhas telefónicas portuguesas do gabinete de apoio às vítimas e familiares -- 291 705 659, 291 705 778 e 291 705 679 -, continuando a funcionar a linha criada para este efeito a partir da Alemanha (030 5000 2000).

A responsável manifestou mais uma vez "sentidas condolências pelo falecimento das 29 vítimas e pesar pelo sofrimento causado a todas as vítimas, familiares e amigos".

O embaixador da República Federal da Alemanha em Lisboa, Cristof Weil, que também esteve presente na conferência, agradeceu a solidariedade do Presidente da República e do Governo português e de todas as pessoas envolvidas, com particular destaque à equipa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Fizeram um trabalho fabuloso", declarou.

O acidente de quarta-feira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos. Das 28 vítimas que deram entrada no hospital na sequência do acidente, 11 já tiveram alta, uma faleceu e 16 continuam internadas.

Dos 16 feridos que estão internados, 14 são de nacionalidade alemã e dois portugueses.

