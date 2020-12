Foi uma "tragédia", com inundações, transbordo de ribeiros, ruas intransitáveis e 27 pessoas a deixar as suas casas, no dia 25 na ilha do Funchal.

Madeira. Temporal inunda ilha e desajola pessoas no dia de Natal

Lusa Foi uma "tragédia", com inundações, transbordo de ribeiros, ruas intransitáveis e 27 pessoas a deixar as suas casas, no dia 25 na ilha do Funchal.

Algumas localidades da freguesia da Ponta Delgada, concelho de São Vicente, na costa norte da Madeira, continuam hoje isoladas devido ao forte temporal que afetou a região no dia de Natal, desalojando 27 pessoas e deixando as ruas intransitáveis.

Durante o dia de hoje continuam a decorrer os trabalhos de limpeza das estradas.

"As zonas isoladas são as Lombadas, na parte mais alta da freguesia da Ponta Delgada, e também a ligação entre Ponta Delgada e Boaventura, neste momento, só é possível fazer de 4x4", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês.

O autarca está a acompanhar as operações no terreno, numa altura em que a chuva perdeu a intensidade, embora o Serviço Regional de Proteção Civil mantenha em vigor o aviso amarelo para precipitação na costa norte da Madeira até às 18h00 de hoje.

A tempestade fez com que 27 pessoas fossem retiradas das suas casas por motivos de segurança, mas as habitações não sofreram danos significativos, além de inundações.

"Logo que haja condições de segurança e que seja efetuada a limpeza, as pessoas regressam às suas casas, porque neste momento estão em casa de familiares ou amigos", disse José António Garcês, vincando que se trata de 20 moradores de Ponta Delgada e sete de Boaventura, freguesias que, juntamente com a de São Vicente, constituem o concelho nortenho.

Embora não seja ainda possível traçar um balanço final dos estragos, o autarca aponta para vários danos em infraestruturas públicas, nomeadamente na estrada de acesso às Lombadas e no cemitério de Ponta Delgada, no centro da freguesia, que ficou totalmente alagado.

"Uma tragédia"

No dia de Natal, Miguel Freitas, presidente da Junta de Freguesia da Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, na Madeira, classificou a situação de "tragédia", com as inundações, transbordo de ribeiros, danos nas estradas e residências provocados pelas chuvas.

"E, agora, temos de esquecer este dia de Natal", disse Miguel Freitas. Para o autarca, "a situação agora é de limpeza e aguardar que as máquinas façam o seu trabalho e minimizar alguma hipótese de as coisas correrem mal".

"Só amanhã [hoje] vamos fazer o rescaldo desta tragédia que, para mim e como autarca, classifico de tragédia", referiu.

"As ruas praticamente ficaram intransitáveis, só agora estamos a fazer os trabalhos de limpeza, sei que há muitas casas que ficaram danificadas mas, felizmente, não tivemos perdas humanas, pelo menos, até agora não há qualquer informação nesse sentido e os danos foram apenas materiais", sublinhou.

