Madeira. Registados 68 acidentes em levadas e passeios pedestres só este ano

A Proteção Civil da Madeira registou, desde o início do ano, 68 acidentes em levadas ou percursos pedestres com necessidade de mobilização de meios socorros, anunciou hoje o governo regional.



Em comunicado, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil indica que das 68 ocorrências, 23 foram no concelho de Santana, 15 em Machico, 10 no Funchal, seis na Ribeira Brava e cinco na Calheta.

Em Câmara de Lobos e São Vicente foram registadas três ocorrências, enquanto os concelhos de Santa Cruz, Porto Moniz e Porto Santo registaram uma ocorrência cada um.

Na nota, a secretaria regional salienta que o Serviço Regional de Proteção Civil “implementa vários cursos, na área do Salvamento em Grande Ângulo, aos diversos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, habilitando os operacionais com competências técnico-operacionais essenciais, tornando-os aptos para fazer face às ocorrências recebidas no que concerne ao ambiente em montanha e falésia”.

“Para além da formação ministrada, é também realizado um plano de treinos operacionais [...] de forma a garantir a uniformização de procedimentos associados ao comando, controle e comunicações e consequentemente a sua integração no apoio à decisão quando necessário no teatro de operações”, acrescenta.

A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil aconselha a utilização de roupa e calçado adequado e o conhecimento prévio da duração do percurso, bem como do nível de exigência associado.

