Madeira. Juncker manifesta "profunda tristeza" pelo acidente

A primeira reação de um líder europeu ao acidente desta quarta-feira à tarde que provocou pelo menos 29 mortos.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou esta quinta-feira “profunda tristeza” pelo “trágico acidente” de autocarro em Santa Cruz, na Madeira, no qual morreram 29 turistas alemães.

“Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente de autocarro ocorrido na Madeira, que tirou a vida a 29 cidadãos europeus da Alemanha e deixou muitos outros feridos”, afirma Jean-Claude Juncker numa publicação feita na rede social Twitter. “Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e amigos”, adianta o líder do executivo comunitário.

It was with deep sadness that I learnt of the tragic bus accident in #Madeira that claimed the lives of 29 fellow European citizens from Germany, and left many others injured. Our thoughts are with all the victims, their families and friends. https://t.co/WQu0aTnr9s — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18 April 2019

Um autocarro de turismo que transportava 55 pessoas despistou-se no Caniço, no concelho de Santa Cruz, na Madeira. O acidente provocou pelo menos 29 mortos, todos de nacionalidade alemã, e mais de 20 veridos. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, tinham mais de 40 anos.

Lusa