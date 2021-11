A partir de sábado todos os vacinados vão ter de apresentar teste negativo para poderem frequentar qualquer recinto público ou privado. Não vacinados não vão poder ir ao cinema, ao cabeleireiro ou a um restaurante.

Madeira em Situação de Contingência: vacina e teste obrigatórios para acesso a qualquer recinto

Ana B. Carvalho

O Governo Regional da Madeira determinou esta sexta-feira a obrigatoriedade de apresentar certificado de vacinação e teste antigénio negativo para frequentar qualquer recinto público ou privado, referindo que a medida entra em vigor às 00:00 de sábado. Isto significa que qualquer pessoa não vacinada não irá poder “exercer atividades no setor público ou privado”, tais como ir ao cinema, ao cabeleireiro ou a um restaurante.

Em videoconferência a partir da Quinta Vigia, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, anunciou que os testes rápidos, que são gratuitos, podem agora ser realizados de sete em sete dias e são obrigatórios para “acesso a qualquer evento”.

“Para exercer ou frequentar atividades ou eventos no setor público e privado – desporto, restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas, [recintos] culturais, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos e outras atividades sociais similares – devem estar vacinados e testados, com teste rápido antigénio, com periodicidade semanal”, explicou.

Para determinar as novas medidas de contingência foi "considerada a evolução da pandemia na Europa e no mundo", com o aumento recente do número de casos, nas últimas semanas, designadamente em Portugal, Holanda, Áustria, Reino Unido, Alemanha e Rússia.

O arquipélago, com cerca de 251 mil habitantes, sinaliza 436 casos ativos de covid-19, num total de 12.804 confirmados desde o início da pandemia, e 84 óbitos associados à doença. Segundo os dados divulgados pelo governo da Madeira, 84% da população residente tem a vacinação completa.

Serão obrigatórios os testes semanais a funcionários e residentes dos lares de idosos: as visitas passarão a ser restringidas a uma por residente. O visitante terá de ser vacinado e testado (teste rápido antigénio). Convívios nas estruturas residenciais para idosos só poderão ser realizados com pessoas vacinadas e testadas.

O Conselho de Governo Regional resolveu ainda recomendar aos utilizadores dos supermercados que estejam vacinados ou sejam testados com periodicidade semanal, com teste rápido antigénio. O executivo recomendou ainda a vacina ou testagem para todos os participantes na Missa do Parto.

