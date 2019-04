As imagens foram registadas por câmaras de videovigilância de um estabelecimento próximo do local.

Madeira. Câmaras registam momento da queda do autocarro

As câmaras de videovigilância de um estabelecimento local próximo do acidente com o autocarro que vitimou ontem 29 pessoas na Madeira, o Nico’s Burguer, registaram o momento da queda do autocarro.

O acidente ocorreu esta terça à noite com um autocarro que transportava turistas alemães. O alerta foi dado pelas 18:30 (19h30 no Luxemburgo), na estrada do Caniço de Baixo, concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal. Os turistas têm uma média de idades entre 40 e 50 anos e as vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.

O Governo da Madeira decretou três dias de luto regional, a partir de quinta-feira e até sábado, na sequência do acidente. O Ministério Público (MP) determinou a abertura de um inquérito para averiguar as causas do acidente. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já expressou as condolências ao governo alemão e mobilizou meios a Força Aérea para auxiliar no transporte dos feridos.

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as "notícias terríveis" através da rede social Twitter e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".