As autoridades estão a fazer buscas num terreno perto de Hannover relacionadas com o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, anunciou o Ministério Público.

Maddie. Polícia alemã faz buscas em terreno em Hannover

As autoridades estão a fazer buscas num terreno perto de Hannover relacionadas com o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, anunciou o Ministério Público.

"Estas buscas estão ligadas à nossa investigação ao caso Maddie McCann", afirmou Julia Meyer, porta-voz do Ministério Público, à AFP sem dar pormenores apesar de ser público que os investigadores alemães acreditam que a jovem desaparecida há 13 anos no Algarve estará morta.



O jornal local Hannoversche Allgemeine noticiou que o principal suspeito, Christian B., de 43 anos, que está atualmente preso, terá vivido em Hannover. Em 2011, foi condenado a 21 meses de prisão por tráfico de droga e estava em parte incerta até ser detido em 2018, em Itália, de onde foi extraditado para a Alemanha.

Em dezembro, também foi condenado a sete anos de prisão por violação de uma cidadã norte-americana, de 72 anos, na Praia da Luz, no Algarve, em 2005, mas a sua defesa recorreu da sentença, que está, por isso, suspensa até nova deliberação. Durante o julgamento, Brueckner negou sempre as acusações.

Christian Brueckner esteve preso duas vezes em Portugal. Primeiro em 1999, em Évora, por pequenos furtos, e depois em 2006, por roubo de combustível no Algarve. Seria libertado cinco meses antes do desaparecimento de Maddie.

O suspeito do rapto da menina terá vivido no Algarve entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em que Maddie desapareceu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.