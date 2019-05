A investigação ao desaparecimento da menina inglesa em 2007, na Praia da Luz, "continua ativa", afirmam as autoridades portuguesas.

Maddie McCann poderá ter sido raptada por um sujeito estrangeiro

No dia em que se assinalam 12 anos sobre o desaparecimento da menina inglesa na Praia da Luz, no Algarve, conhecem-se novas pistas na investigação de um dos casos mais famosos do mundo. As novas investigações afastam o envolvimento dos pais. Gerry e Kate McCann, no que se terá passado na fatídica noite de 3 de maio de 2007.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o envolvimento de um suspeito estrangeiro no desaparecimento de Maddie, que desapareceu do apartamento do aldeamento turístico da Praia da Luz, em Lagos, onde estava a passar férias com os pais. A informação foi avançada por fontes judiciais ao jornal Expresso.

As novas pistas que "continua ativa", confirma a PJ, estão a ser analisadas com base numa denúncia feita à Scotland Yard e passada à PJ portuguesa, esta última encarregue do caso.

De acordo com o semanário português, a denúncia recai sobre um suspeito estrangeiro já conhecido e investigado pela polícia. Os dias de férias dos McCann, na Praia da Luz, coincidem com a estadia do suspeito naquela mesma localidade que, na altura, foi investigado por suspeitas de envolvimento em casos de pedofilia. Agora, com esta pista a PJ voltou a centrar-se no suspeito, sem afastar outras possibilidades, "Esta é uma linha de investigação que se mantém aberta. Tal como outras", explicou a fonte ao Expresso.

O semanário adianta ainda que as autoridades portuguesas têm investigado todas as informações recebidas de Portugal e do estrangeiro – em cooperação com a polícia internacional – e confirma que têm sido ouvidas várias testemunhas.

Tal como já tinha afirmado em comunicado na quinta-feira, o inquérito ao desaparecimento de Madeleine McCann continua "em aberto" e a investigação tem sido desenvolvida em articulação com as autoridades internacionais, "obedecendo às regras de cooperação judiciária e policial, que as circunstâncias da situação justificam".

Apesar de a polícia manter o secretismo em relação ao caso, esta nova linha de investigação afasta a hipótese de os pais de Maddie, Gerry e Kate McCann, não serem suspeitos de envolvimento no desaparecimento da filha. Relembra-se que ambos foram constituídos arguidos no início do caso, num cenário de crime acidental.

Só mais tarde os investigadores portugueses e britânicos começaram a abandonar esta ideia e a centrar-se na possibilidade de rapto ou assalto que terá corrido mal. As novas pistas do suspeito estrangeiro estão a ser levadas muito a sério, tendo até o Ministério Público já admitido que esta hipótese pode mesmo ser conclusiva.

Ao longo de 12 anos os pais nunca desistiram de procurar Maddie pelo mundo, lutando para que a polícia continuasse sempre a investigar o caso. O Reino Unido já gastou cerca de 13,6 milhões de euros nesta operação e, segundo o jornal The Telegraph, o governo britânico garantiu mais cerca de 175 mil euros aos investigadores britânicos ingleses em novembro de 2018.

Hoje Gerry e Kate colocaram uma mensagem no site "Find Maddie" para assinalar os 12 anos do desaparecimento da menina. "É aquela época do ano outra vez. Por muito que gostássemos de avançar e saltar as primeiras duas semanas de maio, não há forma de o fazer", escreveram os pais. Maddie faria 16 anos este mês, lembram. "É definir por palavras como o aniversário nos faz sentir. Confortamo-nos com o facto de sabermos que a investigação continua e muita gente pelo mundo continua atenta", desabafaram os pais. Também em Rothley, terra natal da família, em Inglaterra, Gerry e Kate mandaram rezar uma missão em memória de Maddie.

