O desaparecimento de Madeleine McCann, a 3 de maio de 2007, levou à recente acusação de um suspeito alemão.

Justiça

Maddie/15 anos. Pais dizem que é 'essencial' conhecer a 'verdade'

AFP Os pais de Madeleine McCann, desaparecida a 3 de maio de 2007 na praia da Luz, no Algarve, afirmam que é "essencial" saber "a verdade" sobre o caso que levou à recente acusação de um suspeito alemão.

"Seja qual for o resultado, a Madeleine será sempre nossa filha e um crime verdadeiramente horrendo foi cometido", escreveram Kate e Gerry McCann esta segunda-feira na página do Facebook dedicada à procura de Madeleine, que está desaparecida desde 3 de Maio de 2007.

Justiça alemã abre novo inquérito contra suspeito do desaparecimento de Maddie McCann Christian B. tem mais uma suspeita de agressão sexual às costas.

"É verdade que a incerteza gera fraqueza; o conhecimento e a certeza dão força e por esta razão, a nossa necessidade de respostas, da verdade, é essencial", acrescentaram.

O casal salientou que este 15.º aniversário "não foi mais difícil do que outros, mas também não foi mais fácil".

Madeleine McCann, desde logo referida como "Maddie" pela imprensa britânica, desapareceu a 3 de maio de 2007, pouco antes do seu quarto aniversário, na Praia da Luz, uma estância balnear na região do Algarve onde se encontrava de férias com a sua família.

Alemão foi constituído arguido

O seu desaparecimento levou a uma extraordinária campanha internacional dos seus pais para a tentarem encontrar. As fotografias da pequena Maddie, com o seu cabelo castanho claro e olhos grandes e brilhantes, deram a volta ao mundo.

A 22 de abril, o Ministério Público português anunciou que tinha ordenado a acusação de um suspeito na Alemanha, no âmbito de uma investigação sobre o desaparecimento de Maddie realizada "em cooperação com as autoridades inglesas e alemãs".

"A criança está morta". O testemunho que incriminou o novo suspeito no caso Maddie Num ataque de fúria há seis anos, Christian Bruckner terá assumido o envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann

As reações recolhidas pela AFP do Ministério Público de Brunswick e do advogado de Christian Brücker, um pedófilo reincidente identificado pelos investigadores alemães em 2020 como o principal suspeito do assassinato da menina britânica, não deixam dúvidas de que o homem se tornou o principal suspeito do Ministério Público português.

"Estamos gratos pelo constante trabalho e empenho das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, pois são estes esforços policiais combinados que irão produzir resultados e trazer-nos respostas", sublinharam os pais de Maddie.