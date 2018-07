Presidente francês está na capital portuguesa durante dez horas. Em debate na Fundação Gulbenkian, Emmanuel Macron defendeu a liberdade de circulação mesmo no contexto da crise migratória.

Macron quer reforma da Europa

Presidente francês está na capital portuguesa durante dez horas. Em debate na Fundação Gulbenkian, Emmanuel Macron defendeu a liberdade de circulação mesmo no contexto da crise migratória.

O presidente francês, Emmanuel Macron, quer a reforma da ideia de Europa e aposta em dois pressupostos básicos: " A porta nunca estar fechada e quem não está de acordo não deve impedir os outros", defendeu, durante debate na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa sobre o tema Os Desafios da Europa.



"Não podemos bloquear quem não está de acordo. Cada vez que um país diz não fica tudo bloqueado. Assumo uma Europa de círculos concêntricos, temos a zona euro, temos Schengen, mas o cerne da Europa não pode ser dissolvido", acrescentou.



Quanto à Europa dos próximos anos, o chefe de Estado gaulês explicou: "Vejo a Europa daqui a 15 anos com a União Europeia e o Conselho da Europa, com mais acordos de associação em relação à Rússia e a Turquia, num círculo menos fechado. Depois outro mais fechado, com o mercado único, da defesa, etc. Por fim outro com a verdadeira convergência social, moeda única, o núcleo dos povos integrados. É necessário alargar ainda mais o coração da Europa", destacou.

A seguir, António Costa e Macron almoçam em São Bento e a Europa deverá voltar a ser uma das questões em abordagem durante a conversa entre os governantes, bem como os temas da imigração e dos refugiados.

A meio da tarde realiza-se o encontro com os primeiros-ministros português e espanhol, António Costa e Pedro Sánchez, tendo a ligação energética da Península Ibérica a França como tema central. Miguel Arias Cañete, comissário europeu para a Ação Climática e Energia, estará a representar o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, marcando também presença no encontro a vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Emma Navarro.







