Macron com Costa e Sánchez em Lisboa

Presidente francês vai estar na capital portuguesa durante dez horas. Energia e Europa são temas centrais do encontro.

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai estar hoje em Lisboa durante dez horas, com um começo na Fundação Gulbenkian esta manhã para um debate sobre o tema Os Desafios da Europa.

Ao começo da tarde, António Costa e Macron almoçam em São Bento e a Europa deverá voltar a ser uma das questões em abordagem durante a conversa entre os governantes, bem como os temas da imigração e dos refugiados.

A meio da tarde realiza-se o encontro com os primeiros-ministros português e espanhol, António Costa e Pedro Sánchez, tendo a ligação energética da Península Ibérica a França como tema central. Miguel Arias Cañete, comissário europeu para a Ação Climática e Energia, estará a representar o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, marcando também presença no encontro a vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Emma Navarro.







