Reunião entre Governo e peritos no Infarmed regressa esta sexta-feira e começam a ser avançadas algumas hipóteses para conter o aumento de casos e de internamentos por covid-19.

Máscara na rua e controlo nas fronteiras? Portugal estuda cenários antes de reunião com especialistas

Políticos e especialistas em saúde voltam a reunir-se esta sexta-feira, 19 de novembro, para avaliar a situação pandémica em Portugal, numa altura em que o país também assiste a um aumento do número de infetados e dos internamentos.

O regresso da máscara nas ruas, do teletrabalho e um maior controlo nas fronteiras e viagens são algumas das hipóteses em cima da mesa, que deverão ser discutidas no encontro.

O país tem uma das taxas de vacinação contra a covid-19 mais altas do mundo, contudo, a subida de casos em território nacional - ainda que abaixo da média europeia, mas com tendência crescente - e na Europa no geral, levam o Governo a querer antecipar a quadra natalícia, propícia a uma maior transmissão. O objetivo é evitar um cenário semelhante ao de janeiro de 2020 e conter o impacto de uma possível quinta vaga.

Na terça-feira o primeiro-ministro avisou que é preciso "agir já para chegar ao Natal com menos receios". À margem das comemorações do 99.º aniversário de José Saramago, em Rio Maior, António Costa reconheceu aos jornalistas que a situação pandémica, aliada à chegada do inverno e do Natal e Ano Novo, requer uma avaliação das medidas atuais.

"Temos de procurar agir já para chegar ao Natal com menos receios. Atuar já não é precipitadamente e sim em função da informação científica que vai ser partilhada com o país na sexta-feira", afirmou, descartando contudo um novo estado de emergência. Ainda assim, ressalvou que não se podem "ignorar os sinais" de alerta, tanto no país como no espaço europeu, nem "descansar à sombra da vacinação".

O primeiro-ministro não confirmou, mas também não desmentiu, a possibilidade de retoma do teletrabalho obrigatório sempre que possível. A hipótese tinha sido negada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, na segunda-feira mas Costa deixou a hipótese em aberto.

Outra das medidas que poderá estar de regresso é uso obrigatório de máscara nas ruas. Pelo menos essa é uma hipótese defendida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre se mostrou reticente ao seu levantamento. "Fui dos primeiros a pô-la e serei dos últimos a tirá-la", disse em agosto.

Esta terça-feira, em declarações aos jornalistas em Lisboa, e questionado sobre se devia ser retomado o uso obrigatório de máscara na rua, o chefe de Estado respondeu: "Isso, claro, isso é evidente". Apesar de tudo, afirmou ser preciso "esperar pela reunião do Infarmed" de sexta-feira e lembrou que as medidas a tomar devem ser ponderadas "serenamente". "Temos uma vacinação que não tínhamos. E depois se atuará em conformidade", declarou, lembrando que os números que Portugal tinha em 2020, em termos de infetados, internamentos e mortes por covid-19 por esta altura, eram muito superiores.

Restrições de viagens

Já a Direção-Geral da Saúde (DGS) reconhece que um reforço do controlo das fronteiras e algumas restrições de viagens poderiam contribuir para fazer recuar o aumento dos contágios.

Na terça-feira, o subdiretor do organismo, Rui Portugal, admitiu que apesar dos certificados, "o controlo das fronteiras é uma das medidas relevantes". "O controlo de fronteiras e em termos de viagens é uma medida possível mas terá de ser muito bem justificado", afirmou o responsável, recordando que esse tipo de ação é articulado com os outros Estados-membros.

Nenhuma medida está ainda decidida, mas nenhum cenário, incluindo um novo confinamento, está excluído, como afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, na semana passada. "Os cenários têm de estar todos em aberto", afirmou a governante, apelando à vacinação de reforço dos cidadãos com idades a partir dos 65 anos.

Portugal já vacinou com a dose adicional de vacina anticovid 548.000 pessoas. Esta terça-feira, foi disponibilizada a modalidade "Casa Aberta, que não necessita de agendamento prévio, para pessoas com 75 ou mais anos. Encontra-se igualmente disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 ou mais anos.

Nesta fase de reforço da vacinação, entre os utentes elegíveis, a prioridade vai sendo dada gradualmente e de forma decrescente às faixas etárias mais envelhecidas até chegar aos 65 anos.

A DGS estabeleceu o dia 19 de dezembro como meta para ter todas as pessoas elegíveis, com mais de 65 anos, vacinadas com a dose de reforço.

Os profissionais de saúde também começaram a tomar a terceira dose da vacina esta semana. Na próxima semana prevê-se a vacinação dos profissionais dos lares e também os bombeiros envolvidos no transporte de doentes.





