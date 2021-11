O dirigente de extrema-direita foi detido em casa, em Loures, na manhã desta terça-feira. Detenção deveu-se a suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência através de comentários feitos na internet.

Extrema-direita

Mário Machado detido por posse ilegal de arma

Lusa O dirigente de extrema-direita foi detido em casa, em Loures, na manhã desta terça-feira. Detenção deveu-se a suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência através de comentários feitos na internet.

(Notícia atualizada às 15h47.)

O líder do Movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido em flagrante delito, em casa, por posse ilegal de arma, disse à agência Lusa fonte policial.

A mesma fonte acrescentou que a detenção, ao início da manhã desta terça-feira, aconteceu durante uma busca realizada à casa de Mário Machado, em Santo António dos Cavaleiros, no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência através de comentários feitos na internet.

O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, disse anteriormente à Lusa que a detenção se devia a uma publicação na Internet "já com alguns anos". "Mário Machado foi detido, concretamente, por uma publicação na Internet já com alguns anos. Foi esse o motivo que levou à origem da detenção. Era uma publicação em que apelava à detenção de um individuo que terá cometido um homicídio numa discoteca no Algarve. Curiosamente, nessa publicação não vinha referida a cor de pele ou etnia de ninguém", disse o advogado, que representa Mário Machado em diversos processos, entre eles o 'Hells Angels'.

Líder da extrema-direita em Portugal detido pela PJ O ativista de extrema-direita e antigo líder da Frente Nacional foi detido em casa esta terça-feira.

O advogado disse ainda ter encontrado o antigo líder da Frente Nacional "confiante" e que o seu cliente deve ser ouvido nas próximas horas nas instalações da PJ ou do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

"Como se configuram os factos, [estes] não admitem medida privativa de liberdade. Está [Mário Machado] confiante de que ainda hoje [terça-feira] ou, o mais tardar, amanhã sairá em liberdade", sentenciou.

O dirigente de extrema-direita foi detido em casa, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, cerca das 7h, hora local, esta terça-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.