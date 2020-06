Executivo de António Costa já encontrou substituto para o cargo de ministro das Finanças.

Mário Centeno sai do governo

Ana TOMÁS Executivo de António Costa já encontrou substituto para o cargo de ministro das Finanças.

Mário Centeno foi exonerado do cargo de ministro das Finanças e já há um novo nome para o cargo.

João Leão, atual secretário de Estado do Orçamento, é a escolha de António Costa para suceder na pasta.

Também os secretários de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, e do Tesouro, Álvaro Novo, saem do cargo, acompanhando a saída do ministro.

A exoneração de Centeno e a sucessiva nomeação do seu substituto já foram aceites pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como refere o site da Presidência da República.

"O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão", começa por referir o curto comunicado no site, que refere também que Marcelo Rebelou de Sousa "aceitou as propostas".

A cerimónia da posse de João Leão como novo ministro das Finanças está marcada para a próxima segunda-feira, 15 de junho, às 10h.





