Aveiro

Mãe que abandonou recém-nascido no lixo foi detida

Lusa O bebé acabou por falecer abandonado num contentor na Mealhada. A mulher, de 33 anos, é suspeita de homicídio e ficou em prisão preventiva.

Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de um contentor do lixo, no concelho da Mealhada, Aveiro, em julho de 2022. A Polícia Judiciária revelou esta terça-feira que deteve a mãe do bebé que é suspeita de homicídio qualificado.

No seguimento de uma "gravidez indesejada" e de um "parto sem assistência", a mulher, de 33 anos, abandonou o recém-nascido num contentor do lixo, de acordo com os indícios colhidos até ao momento na investigação da judiciária.

O corpo, sem vida, do bebé foi encontrado, porque a mãe precisou de receber assistência médica após o parto, no dia 25 de julho, revelando então onde se encontrava o filho recém-nascido.

“Havia a dúvida se estávamos perante um nado vivo ou um nado morto. Através de exames efetuados, exames periciais e outra prova recolhida, verificou-se que era um nado vivo”, explicou à Lusa uma fonte da Polícia Judiciária de Aveiro, após o anúncio da detenção.



Nesta segunda-feira, a mulher foi detida pelo alegado crime de infanticídio, dando cumprimento ao mandado de detenção emitido pelo Ministério Público da Mealhada. Depois de presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial foi aplicada à mulher a medida de coação de prisão preventiva.

