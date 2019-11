Mulheres detidas não aceitam quem tente matar um filho recém-nascido, por isso, os guardas temem represálias sobre a sem-abrigo, na prisão. Bebé faz hoje uma semana.

Mãe que abandonou bebé está separada das outras reclusas para evitar possíveis agressões

A mãe que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo, em Lisboa, encontra-se isolada e sem qualquer contacto com as outras reclusas no Estabelecimento Prisional de Tires, Cascais, onde está detida desde a passada semana.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias que explica que os guardas decidiram separar esta mulher, sem-abrigo, de 22 anos, do resto das detidas para sua própria segurança.

Os guardas prisionais têm uma “atenção redobrada” para com a detida porque o crime pelo qual está indiciada, o de tentativa de homicídio do seu filho recém-nascido, geralmente não é aceite pelas demais reclusas. De modo a “não sofrer eventuais agressões ou insultos” por parte das outras mulheres a sem-abrigo foi colocada sozinha, esclarece aquele jornal.

Bebé celebra hoje uma semana

O seu filho que faz hoje uma semana de vida ainda se encontra internado na Maternidade Alfredo da Costa apesar do seu estado clínico ser favorável. De acordo com o JN o bebé deverá ter alta nos próximos dias e ser então entregue a uma instituição de acolhimento.

Os especialistas defendem que o menino deva ser entregue para adoção o mais rápido possível.

O bebé ficou famoso pelas piores razões possíveis. Há exatamente uma semana, horas depois de ter nascido foi encontrado por um sem-abrigo dentro de um caixote do lixo público junto da Discoteca Lux, perto da Estação de Santa Apolónia-

Estava nu, sem agasalhos e ainda com parte do cordão umbilical e tinha entrado em hipotermia, pelo que corria perigo de vida. De acordo com os médicos se o sem-abrigo não tivesse ouvido o seu choro e o procurasse o menino teria morrido passado pouco tempo.

O INEM prestou-lhe os primeiros socorros e levou-o para o hospital. A Polícia Judiciária deteve a mãe na sexta-feira de madrugada.