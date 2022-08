Elza Nogueira, de 56 anos, e Joana Santos, de 19, regressavam ao país depois das férias em Portugal.

Mãe e filha emigrantes morrem a caminho da Suíça

De acordo com o Jornal de Notícias, Elza, natural de Escariz, Arouca, viajava com a filha, com o marido, de 60 anos, e com um sobrinho, de 22, de regresso à Suíça, país para onde o casal emigrara há 20 anos.

O acidente de viação ocorreu no sábado, por volta das 10h, na via entre Digoin e Paray-le-Monial, no sentido Moulins/Mâcon, em França, e envolveu outro automóvel e um veículo pesado de mercadorias.

O choque da colisão provocou a morte imediata de Elza Nogueira, noticiada no sábado pelo Jornal de Notícias. A filha, Joana, sofreu ferimentos graves e foi levada para o hospital, mas acabou por morrer no domingo.

O sobrinho de Elza também sofreu ferimentos graves. Os quatro ocupantes do outro automóvel. dias crianças e dois adultos, sofreram ferimentos ligeiros, tal como o motorista do pesado.

Acorreram ao local 30 bombeiros e equipa médica e um meio aéreo.

Este é já o terceiro acidente mortal relacionado com emigrantes nas últimas semanas. A 29 de julho, dois irmãos emigrantes em França, de 17 e 24 anos, morreram na estrada a caminho de Portugal e, a 31, uma outra emigrante portuguesa em França perdeu a vida no dia em que completava 43 anos.

