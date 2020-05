O corpo da criança, de nove anos, foi encontrado este domingo de manhã. O pai e a madrasta são suspeitos de homicídio.

Mãe de menina encontrada em Peniche reage à morte da filha

O corpo da criança, de nove anos, foi encontrado este domingo de manhã. O pai e a madrasta são suspeitos de homicídio.

A mãe da criança que foi encontrada sem vida, este domingo, 10 de maio, em Peniche, reagiu à morte da filha através de uma curta mensagem publicada na sua página do Facebook.

Sónia Fonseca quis, com a mensagem, manifestar o seu reconhecimento a quem ajudou nas buscas para encontrar Valentina, de nove anos, que tinha sido dada como desaparecida desde quinta-feira, 7 de maio.

"Venho por este meio agradecer todas as ajudas que nos foram dadas...", começa por dizer num breve parágrafo.

A mãe da menina agradeceu também às autoridades e a todas as pessoas que se ofereceram que ajudaram nas buscas para encontrar a filha. "Em meu nome e em nome de toda a minha família muito, muito muito obrigada, de coração", conclui, sem comentar o facto do ex-companheiro, pai da filha, ter sido detido como suspeito pela morte da criança.

O pai da menina, um homem de 32 anos, residente em Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, e a madrasta, de 38, foram detidos este domingo como principais suspeitos do homicídio da criança, pela Polícia Judiciária (PJ).

Terá sido o pai o autor do homicídio e quem levou as autoridades ao local onde se encontrava o corpo.

Filho de madrasta poderá ter testemunhado o crime

De acordo com a TVI, o filho da madrasta de Valentina terá testemunhado o crime, que a PJ já admitiu que terá acontecido no interior da casa da família.

O testemunho do menor, que terá entre 11 e 12 anos, e que era uma das três crianças, que além da menina se encontravam na habitação, no momento da sua morte, poderá ser uma prova essencial para o crime de homicídio qualificado, que terá sido defendido pelo pai da criança, e presumível autor do crime, como morte por acidente.





