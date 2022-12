Um homem também foi detido esta quinta-feira, e é filho do casal que está em prisão preventiva.

Mãe de Jéssica, menina morta em Setúbal, detida por "homicídio qualificado"

Redação Um homem também foi detido esta quinta-feira, e é filho do casal que está em prisão preventiva no âmbito desta investigação. As duas pessoas detidas hoje "estão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado", diz a Polícia Judiciária.

A mãe da menina de três anos morta em junho em Setúbal e um homem foram esta quinta-feira detidos no âmbito da investigação de homicídio, disse à Lusa fonte policial.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal indicou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e no cumprimento de mandados de detenção, foram detidas "duas pessoas suspeitas de estarem relacionadas com a morte de uma criança de três anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta 'ama'".

Jéssica. A tragédia da menina de três anos que foi torturada até à morte Tinha três anos e foi torturada até à morte por causa de uma dívida de bruxaria. Os três criminosos estão em prisão preventiva. Aconteceu em Portugal em pleno século XXI.

Segundo o comunicado, os detidos são "um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade".

A mãe de Jéssica, Inês Tomás, de 37 anos, tinha sido ouvida pela Polícia judiciária após a morte da menina, mas ficou em liberdade.



O homem detido esta quinta-feira pela Judiciária por suspeita de envolvimento na morte de uma menina de 3 anos, a 20 de junho, em Setúbal, é filho do casal que está em prisão preventiva no âmbito desta investigação, segundo fonte policial.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal referiu à Lusa que as detenções efetuadas- da mãe da criança e de um homem de 28 anos, filho do casal que foi detido juntamente com uma filha em 23 de junho - resultam de alguns exames periciais que só agora foram concluídos.

"As duas pessoas detidas hoje estão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado", disse a fonte da Polícia Judiciária de Setúbal, adiantando que os dois arguidos vão ser presentes a tribunal ainda hoje ou na sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas, o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, precisou que "durante este espaço de tempo da investigação foram recolhidos elementos probatórios que permitiram indiciar" a mãe da menina e um outro detido "com parte, de algum modo, integrante dos factos" que levaram ao homicídio qualificado da criança.



Os três primeiros detidos deste processo ficaram em junho em prisão preventiva: uma mulher de 52 anos a quem a mãe da criança devia dinheiro, inicialmente identificada como ama, o seu marido, com 58 anos, e a filha, de 27.



Os três foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

(Com Lusa)

