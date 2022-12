Há “fortes indícios” de que a arguida Inês Tomás, mãe da menina, teve conhecimento prévio de que a filha iria ser utilizada como correio de droga, pelo menos duas vezes.

Portugal 2 min.

Crime

Mãe de Jéssica fica em prisão preventiva

Lusa Há “fortes indícios” de que a arguida Inês Tomás, mãe da menina, teve conhecimento prévio de que a filha iria ser utilizada como correio de droga, pelo menos duas vezes.

A mãe de Jéssica, Inês Tomás, morta em junho em Setúbal, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva, indiciada por homicídio qualificado por omissão, anunciou o tribunal local.

A medida de coação foi indicada pelo juiz presidente da Comarca de Setúbal, António Fialho, que leu uma nota no tribunal aos jornalistas.

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que existem “fortes indícios” de que a arguida Inês Tomás, mãe da menina, teve conhecimento prévio de que a filha iria ser utilizada como correio de droga, pelo menos duas vezes, na semana em que acabou por morrer e cerca de um mês antes.

Jéssica terá sido usada como correio de droga e a mãe sabia A família da alegada ama, nomeadamente, o homem de 28 anos detido na quinta-feira, terá transportado droga no corpo da menina para não levantar suspeitas.

O outro suspeito detido também na quinta-feira – filho do casal já detido em junho – saiu do tribunal em liberdade e obrigado a apresentações semanais no posto de polícia da área de residência, indiciado por tráfico de estupefacientes e ofensa à integridade física.

Na sequência do interrogatório aos dois detidos, o juiz de instrução criminal de Setúbal determinou que fossem aplicadas à arguida as medidas de coação de prisão preventiva, obrigação de não contactar com as testemunhas e outros arguidos do processo e o termo de identidade e residência, "por se considerar fortemente indiciada a prática do crime de homicídio qualificado por omissão”.

O juiz de instrução criminal considerou haver “perigo de fuga e perigo de continuação da atividade criminosa” da arguida, “em função da sua personalidade e características da ação criminosa, perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas, em função da personalidade da arguida e dos contornos da ação e, finalmente, perigo para a aquisição e conservação da prova”.

Em relação ao outro detido, foi determinada a medida de coação de “obrigação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência, por se considerar meramente indiciada a prática de um crime de tráfico de estupefacientes (…) e de um crime de ofensa à integridade física e por se verificar perigo de continuação da atividade criminosa, quanto ao crime de tráfico, e de perigo de fuga e de perturbação para a aquisição e conservação da prova, quanto a ambos os ilícitos”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.