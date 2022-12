A suposta ama da menina, o marido e a filha de ambos, estão acusados de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada.

Justiça

Mãe de Jéssica acusada de homicídio por omissão

Redação A suposta ama da menina, o marido e a filha de ambos, estão acusados de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada.

O Ministério Público acusou hoje Inês Tomás Sanches, a mãe da menina de 3 anos morta em junho em Setúbal, de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada, por omissão.



O despacho de acusação do Ministério Público, a que a Lusa teve hoje acesso, refere que a suposta ama da menina, Ana Pinto, o marido, Justo Ribeiro Montes, e a filha, Esmeralda Pinto Montes, estão acusados de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada.

Jéssica terá sido usada como correio de droga e a mãe sabia A família da alegada ama, nomeadamente o homem de 28 anos detido na quinta-feira, terá transportado droga no corpo da menina para não levantar suspeitas.

Estes três arguidos, bem como outro filho de Ana Pinto, Eduardo Montes, estão ainda acusados de um crime de violação agravado e de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O despacho de acusação refere ainda vários episódios de alegadas agressões à menina por parte de Ana Pinto, Justo Ribeiro Montes e Esmeralda Pinto Montes, que a retiveram em sua casa para garantir o pagamento de uma dívida da mãe, que nunca denunciou a situação às autoridades.

A menina, de acordo com o Ministério Público, só voltou a ser entregue à mãe cinco dias depois, cerca das 10:00 do dia 20 de junho, com sinais evidentes de maus tratos e quando já não reagia a qualquer estímulo.

O Ministério Público refere ainda que só cinco horas mais tarde, cerca das 15:00, a mãe terá contado ao seu companheiro o que se passava, tendo este alertado o INEM.

Jéssica. A tragédia da menina de três anos que foi torturada até à morte Tinha três anos e foi torturada até à morte por causa de uma dívida de bruxaria. Os três criminosos estão em prisão preventiva. Aconteceu em Portugal em pleno século XXI.

A menina ainda foi assistida no local e transportada ao Hospital de São Bernardo, mas não resistiu aos ferimentos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.