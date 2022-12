A cantora morreu vítima de um acidente fatal quando regressava a casa, no Algarve, após ter participado no Programa Domingão, na SIC, no domingo.

Óbito

Mãe de Claudisabel acompanhava sempre a cantora, mas não desta vez

A cantora Claudisabel era filha única e a mãe, Raquel, acompanhava-a sempre nas viagens para qualquer espetáculo ou programa, lembram nesta segunda-feira o apresentador João Baião e o cantor Fernando Correia Marques, durante o programa "Casa Feliz", da SIC, desta manhã.

Claudisabel morreu no domingo, vítima de um acidente de viação na A2, em Alcácer do Sal, quando regressava a casa, no Algarve, depois de ter atuado no programa Domingão, na SIC, em Castanheira de Pêra.

No programa desta segunda-feira de manhã, o apresentador João Baião, deu a notícia muito emocionado com a morte da cantora de 40 anos, enviando um "abraço forte a toda a família". "Principalmente à mãe, que nós todos conhecíamos porque acompanhava sempre a Claudisabel para qualquer programa, qualquer espetáculo. E imagino a dor desta senhora", declarou João Baião.

O comunicado sobre a morte da cantora feito pelos apresentadores matinais da SIC foi publicado na página do Facebook da Casa Feliz, em homenagem à artista.

O mesmo recordou o cantor Fernando Correia Marques, no mesmo programa, entrevistado por telefone. "A Raquel andava sempre com ela, desta vez não veio", explicou o artista dizendo-se "muito preocupado" com os pais de Claudisabel.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal, Valdemar Gonçalves, declarou que pelas 01H55 da madrugada foi dado um alerta de uma colisão envolvendo dois automóveis, ao quilómetro 85 da A2, sendo uma das viaturas à da cantora.



O automóvel em que seguia capotou na sequência da colisão e as operações de socorro implicaram a realização de “trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado”, explicou o comandante dos bombeiros. Contudo, a artista não resistiu ao embate tendo o óbito sido declarado no local do acidente.

