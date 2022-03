A antiga vereadora de Metz junta-se a Paulo Pisco, novamente eleito. O PS conquista os dois lugares de deputado pelo círculo da Europa roubando um deputado ao PSD.

Lusodescendente Nathalie de Oliveira eleita deputada pelo círculo da Europa

Nathalie de Oliveira, foi eleita deputada pelo partido socialista, no círculo da Europa. O PS conquista assim os dois lugares atribuídos a este círculo leitoral.



A lusodescendente e ex-vereadora de Metz era a segunda na lista do PS às eleições legislativas, de 30 de janeiro, que acabaram por ser repetidas, depois de mais de 80% dos votos do círculo da Europa terem sido considerados nulos.

Os eleitores do círculo da Europa foram chamados a votar novamente para as legislativas, após o Tribunal Constitucional ter declarado a nulidade das eleições nessas assembleias, na sequência da anulação de 80% de votos. Esta anulação ocorreu depois de o PSD ter protestado, durante a contagem, a 9 de fevereiro, contra o facto de terem sido misturados votos válidos com inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

Esses votos foram misturados porque tinha havido um acordo entre os partidos, incluindo o PSD. Contudo, aquando da contagem dos votos, os sociais-democratas defenderam que os válidos deviam ser separados dos não válidos, o que acabou por não acontecer e levar este partido a apresentar queixa na mesa de apuramento geral do círculo da Europa, que decidiu anular todos os votos das urnas onde houve essa mistura.

Com esta repetição a favorecer o PS, Nathalie de Oliveira junta-se a Paulo Pisco, eleito novamente por este círculo, e o PSD, que em 2019 tinha eleito Carlos Gonçalves, perde a representação da Europa na Assembleia de República.

Para estas legislativas, os sociais-democratas não recandidataram os deputados eleitos em 2019, apostando em Maria Ester Vargas para o círculo da Europa, o que gerou mal-estar em algumas estruturas do partido, com o PSD de Paris a considerar, num comunicado, que a opção de não recandidatar Carlos Gonçalves "configura um retrocesso sem paralelo na história do PSD da Emigração". A escolha que também desagradou a vários conselheiros das comunidades, que o manifestaram pessoalmente numa carta.

Com a eleição de Nathalie de Oliveira entra também mais uma mulher no Parlamento, que fica agora com 85 eleitos do sexo feminino (menos quatro que em 2019, segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género).





