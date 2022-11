Será o primeiro país que o presidente brasileiro visita oficialmente após a vitória, num arranque para um périplo internacional.

Lula da Silva poderá visitar Portugal na próxima semana

Será o primeiro país que o presidente brasileiro visita oficialmente após a vitória, num arranque para um périplo internacional.

Mesmo antes de tomar posse, a 1 de janeiro de 2023, o presidente Lula da Silva vai realizar um périplo internacional para reforçar os laços do Brasil com o mundo. Portugal poderá ser o primeiro país que visita oficialmente, após a vitória nas eleições, existindo uma “forte possibilidade” que o presidente eleito se desloque a Lisboa no final da próxima semana.



Na visita ao país irmão, Lula da Silva será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo chefe do executivo, António Costa. A possibilidade da viagem a Portugal foi confirmada ao Jornal Expresso que avançou com a notícia e também à Lusa e à TSF.

Na próxima semana, Lula da Silva vai estar presente na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm el-Sheik, no Egito. O evento que se iniciou no dia 6 vai decorrer até dia 18 novembro. Depois da conferência, Lula da Silva poderá viajar para Portugal.

3 Encontro entre o presidente português e Lula da Silva, então candidato presidencial, em julho, durante uma visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil. Crédit: Instagram Lula da Silva

Lula da Silva mantém boas relações com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Recorde-se que em julho passado, numa visita oficial ao Brasil, o presidente português encontrou-se com o então candidato presidencial, em São Paulo, um encontro que terá gerado desconforto em Jair Bolsonaro que optou por cancelar a reunião prevista com Marcelo Rebelo de Sousa, na altura.

Logo após a vitória de Lula na segunda-volta das presidenciais, a 30 de outubro, o presidente e primeiro-ministro portugueses felicitaram o vencedor.

"Janja" da Silva. Quem é a misteriosa nova primeira-dama do Brasil? Rosângela e Lula da Silva estão finalmente em lua-de-mel, após a vitória do petista. Do amor nascido na prisão ao Palácio do Planalto, a vida e as causas da nova primeira-dama que promete ser muito ativa na presidência do Brasil.

"Já tive oportunidade de falar com o Presidente eleito, Lula da Silva, de o felicitar pessoalmente. Todos nós temos muitas saudades do Brasil e esta é uma nova oportunidade para nos reaproximarmos neste ano em que assinalamos os 200 anos da independência do Brasil", declarou publicamente António Costa no dia seguinte à vitória, manifestando logo na altura a esperança de que o presidente brasileiro eleito pudesse vir a Portugal no seu périplo pela Europa.

Como secretário-geral do PS, António Costa apoiou o candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores, onde realçou também as "saudades das relações de proximidade, de amizade, entre Portugal e Brasil", num vídeo divulgado pela campanha de Lula da Silva.

Também Marcelo Rebelo de Sousa considerou na sua mensagem de parabéns que com o regresso de Lula da Silva à presidência este será um “um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”.

Quer os brasileiros residentes em Portugal, quer a comunidade brasileira do Luxemburgo deram a vitória a Lula da Silva.

