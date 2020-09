O líder doBenfica é um dos 17 acusados da Operação Lex.

Luís Filipe Vieira arguido na operação Lex

Lusa O líder doBenfica é um dos 17 acusados da Operação Lex.

O líder do Benfica, Luís Filipe Vieira é um dos acusados da Operação Lex.

Ao todo foram acusadas 17 pessoas neste processo de corrupção que investigou as actividades ilícitas de Rui Rangel e da mulher Fátima Galante, também entretanto afastada da magistratura.

Luís Filipe Vieira responde por recebimento indevido de vantagem, revela o jornal Público.

O ex-juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel, a figura central do caso de corrupção conhecido como Operação Lex, foi acusado com mais de 16 pessoas no âmbito desta investigação, informou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR) num comunicado. Também a mulher, Fátima Galante, igualmente ex-juíza da Relação, surge entre o rol de acusados, que inclui igualmente o antigo presidente da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.