Lisboa vai receber Jornadas Mundiais da Juventude em 2022

Lisboa vai receber em 2022 as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica. A decisão foi hoje avançada pelo Papa Francisco no Panamá.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presente nas jornadas que este ano decorrem no Panamá, congratulou-se, através de um comunicado, “com o anúncio oficial, feito hoje por Sua Santidade o Papa Francisco, de que as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, presididas pelo Sumo Pontífice, vão realizar-se em Lisboa".

Marcelo “comemorou a notícia juntamente com todos os peregrinos e voluntários portugueses ali presentes”.

O comunicado explica ainda que as JMJ nasceram por iniciativa de São João Paulo II, que as imaginou aquando da missa no Parque Eduardo VII em Lisboa, em 1982, e as lançou após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. As JMJ são um acontecimento religioso e cultural que reúne jovens de todo o mundo durante uma semana.